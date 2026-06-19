Trabajo conjunto entre Carabineros y Seguridad Pública permite siete detenciones en nueva Ronda Impacto en Villa Alemana

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Operativo desarrollado desde el mediodía también permitió realizar 188 controles preventivos y reforzar la labor coordinada entre Carabineros y Seguridad Pública Municipal para prevenir delitos y aumentar la seguridad en la comuna.

Una nueva Ronda Impacto se desarrolló este jueves en Villa Alemana, mediante un despliegue conjunto entre Carabineros y Seguridad Pública Municipal que se extendió desde el mediodía y contempló fiscalizaciones y patrullajes preventivos en distintos sectores de la comuna.

Como resultado del procedimiento fueron detenidas siete personas: tres por mantener órdenes de detención vigentes, dos por infracción al artículo 288 Bis (porte de armas punzantes o cortantes), una por contrabando de cigarrillos y otra por conducir sin la licencia correspondiente. Además, se cursaron 12 infracciones al tránsito y dos infracciones municipales por comercio ambulante.

Durante la jornada también se realizaron 105 controles de identidad y 83 controles vehiculares, además de la incautación de un vehículo que mantenía su permiso de circulación vencido.

El alcalde Nelson Estay destacó la realización de este tipo de operativos y el trabajo coordinado que desarrolla el municipio junto a Carabineros para fortalecer la seguridad en la comuna. “Valoramos profundamente estas Rondas Impacto porque reflejan el trabajo coordinado que estamos impulsando junto a Carabineros para entregar más seguridad a nuestros vecinos. Hoy contamos con una moderna red de cámaras con inteligencia artificial, una Central de Monitoreo operativa las 24 horas, patrullajes mixtos y seguiremos avanzando con postes inteligentes en espacios públicos y la futura instalación de una caseta de Carabineros junto a la actual caseta municipal del Paseo Latorre. La seguridad se construye con presencia en terreno, tecnología y coordinación permanente entre las instituciones”, dijo.

La Municipalidad de Villa Alemana destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia comunal de seguridad, que considera patrullajes mixtos, rondas focalizadas, tecnología de vigilancia y un trabajo permanente de coordinación con las policías para fortalecer la prevención del delito y la recuperación de los espacios públicos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.