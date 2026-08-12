Transforma Gestión Hídrica evalúa daños en canales de Aconcagua Bajo tras sistema frontal

Cargando... Cargando...

El programa de Corfo recorrió puntos estratégicos en La Calera e Hijuelas para constatar el estado de la infraestructura de riego y coordinar apoyos para los productores.

Con los efectos del sistema frontal todavía en evaluación, el Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso de Corfo llegó hasta el territorio de Aconcagua Bajo para conocer directamente la situación de los campos y la infraestructura de riego. El despliegue permitió acompañar a productores y organizaciones de usuarios de agua, identificar sus principales necesidades y avanzar en la articulación de posibles apoyos.

La jornada contempló visitas a puntos estratégicos de La Calera e Hijuelas. En el sector Las Compuertas, el equipo del programa sostuvo un encuentro con el gerente de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río Aconcagua, Jorge López, para luego trasladarse hasta la Asociación de Canalistas de Hijuelas. Allí, junto a Julio Gaete, se evaluó el estado del Canal Hijuelas y las condiciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento durante la próxima temporada agrícola.

De acuerdo con lo informado por las organizaciones, los eventuales daños aún se encuentran en evaluación, particularmente en bocatomas y otros puntos relevantes para la captación y conducción del agua. El levantamiento realizado permitirá dimensionar las necesidades y facilitar la coordinación con instituciones que puedan contribuir a la recuperación de la infraestructura afectada.

Ricardo Astorga, gerente del Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso, destacó la importancia de conocer estas situaciones directamente junto a los actores de cada territorio: “Pudimos conversar con las organizaciones para conocer los problemas provocados por los sistemas frontales y evaluar el estado de la infraestructura de riego. Y aunque los daños todavía están siendo revisados, las organizaciones nos han manifestado que podrían necesitar apoyo”.

“Como programa, estamos disponibles para contribuir a articular esas ayudas y acompañar a los regantes, con miras a que sus canales se encuentren plenamente operativos durante la próxima temporada”, añadió Astorga.

La visita forma parte del trabajo territorial permanente de Transforma Gestión Hídrica Valparaíso, orientado a mantener un contacto directo con productores, regantes y organizaciones de usuarios de agua. “Vamos a continuar desplegados en distintos puntos críticos de la región para conocer los efectos de estos sistemas frontales. Queremos que los productores y regantes sepan que estamos presentes en los territorios y que pueden contar con nuestro acompañamiento para enfrentar este tipo de situaciones”, concluyó el gerente.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

