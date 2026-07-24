Tras dos décadas: Minvu inicia entrega de títulos de dominio a familias de campamentos históricos en Viña del Mar

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El proceso beneficiará a 1.008 familias, comenzando con la firma de escrituras de 255 nuevos propietarios en cuatro asentamientos emblemáticos de la comuna.

Un hito histórico se concretó para los habitantes de los campamentos Manuel Bustos, Monte Sinaí, Villa El Dorado y Villa Independencia, quienes tras dos décadas de espera iniciaron el proceso para obtener sus títulos de dominio. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), permitirá que 1.008 familias se conviertan en propietarias, comenzando con una primera etapa de 255 firmas de escrituras.

Este avance no solo otorga seguridad jurídica a los residentes, sino que abre la puerta a la urbanización definitiva de estos sectores. “Estoy feliz porque son 20 años y uno anhelaba a tener lo propio, con sus hijos”, valoró Paola Soto, vecina de la población Monte Sinaí. Por su parte, Erick Lara, residente de Manuel Bustos, señaló que “se cumple el objetivo después de tantos años, tanta lucha, tanto esfuerzo. Claro, ser propietario cambia todo, porque tienes más beneficios, tienes más opciones”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó la relevancia de este proceso, especialmente tras los efectos del megaincendio de 2024. “Las familias, al contar con su título de dominio, podrán ser atendidas a través de los programas regulares de reconstrucción. Y, lo más relevante es que estos campamentos, que se conformaron hace décadas, se convertirán en el futuro en barrios de la comuna, con calles pavimentadas, redes sanitarias y obras para prevenir los riesgos de desastres”, afirmó el secretario de Estado.

Actualmente, el Minvu avanza en obras de urbanización en la población Manuel Bustos, que presentan un 82% de avance. Estos trabajos incluyen la pavimentación de más de 10.000 m² de calzadas y aceras, además de la construcción de 2.600 metros cúbicos de muros de contención para mitigar riesgos de remoción en masa. El seremi de la cartera en Valparaíso, Marcelo Ruiz, subrayó que este esfuerzo intersectorial es clave para mejorar la calidad de vida de las familias y avanzar en la meta de consolidar barrios integrados en la ciudad.

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