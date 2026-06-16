Tren del Recuerdo atrae a más de mil turistas a Quintero

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El regreso del histórico recorrido ferroviario conectó Limache y Ritoque, fortaleciendo el turismo y la economía local.

Más de mil turistas disfrutaron de una experiencia única a bordo del Tren del Recuerdo, que recorrió la comuna de Quintero durante los días 13 y 14 de junio. La iniciativa, desarrollada en conjunto entre EFE Valparaíso y el municipio, permitió a 1.046 pasajeros conocer la historia ferroviaria, el patrimonio, las playas y la gastronomía local.

El exitoso retorno del tren histórico conectó las ciudades de Limache y Ritoque, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable a través de paisajes emblemáticos antes de llegar a Quintero. Este hito fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y diversas áreas municipales, incluyendo Turismo, Cultura y Seguridad Pública.

La convocatoria demostró el potencial turístico y patrimonial de Quintero, impulsando la actividad económica. Los pasajeros recorrieron playas, visitaron sitios históricos y disfrutaron de la gastronomía local, posicionando a la comuna como una vitrina para atractivos turísticos.

El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, destacó la relevancia de la iniciativa para el desarrollo turístico. “Van a llegar a donde estaba antiguamente la Estación de Ritoque y posteriormente vamos a traer todos estos pasajeros, van a venir en bus aquí a la Casa Estación y vamos a hacer un recorrido con nuestro casco histórico en Quintero y vamos a llevarlo al Parque Municipal, aprovechando la feria artesanal que hay acá y también nuestros restaurantes y nuestra gastronomía, que es muy buena acá en la comuna de Quintero”, señaló la autoridad.

María Alicia Sánchez, gerenta de Pasajeros de EFE Valparaíso, valoró el trabajo colaborativo. “Estamos muy felices con el éxito de los dos viajes que se realizaron este fin de semana con el Tren del Recuerdo desde Limache, porque más de mil pasajeros no sólo pudieron disfrutar del hermoso viaje y panorama, sino que también el sábado de las actividades que se realizan en conjunto con la Municipalidad de Quintero”, indicó.

Como parte de la recepción, la Municipalidad dispuso de buses de acercamiento, una presentación de Cueca Urbana y la participación de recreadores históricos caracterizados, quienes revivieron el ambiente del antiguo Quintero. Empresarios gastronómicos ofrecieron degustaciones, resaltando la identidad culinaria de la zona.

El éxito del Tren del Recuerdo consolida a Quintero como un destino atractivo, y el municipio continuará trabajando con EFE y actores locales para impulsar nuevas versiones de este recorrido patrimonial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.