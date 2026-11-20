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La señal pública expande su oferta digital con el debut de la teleserie original “Pasión bajo amenaza” y el regreso de la recordada “La Chúcara” adaptada a dispositivos móviles.

TVN anunció un doble estreno de teleseries verticales para esta semana, consolidando su plataforma TVN Vertical como un espacio exclusivo para el consumo de contenidos adaptados a dispositivos móviles. La primera producción en llegar será “Pasión bajo amenaza”, un drama romántico que debutará el miércoles 25 de noviembre.

La historia sigue a Kira, una exitosa cantante pop interpretada por Mía Paz Velez, quien lucha en secreto contra la ansiedad y los ataques de pánico mientras lidia con el acoso de un fan obsesionado. Para protegerla, su disquera contrata a Borja, un guardaespaldas serio y hermético encarnado por Agustín Moreno, cuya presencia desatará una intensa atracción que pondrá en duda las relaciones previas de la artista. El elenco incluye además a América Navarro, Benjamín Gallo y Francisca Imboden.

Por otro lado, el jueves 26 de noviembre se sumará al catálogo la versión vertical de “La Chúcara”, la exitosa teleserie emitida originalmente entre 2014 y 2015. Protagonizada por Antonia Santa María y Felipe Braun, la trama se desarrolla en el Fundo Santa Piedad, donde Laura, una joven de fuerte carácter, se reencuentra con su pasado y con Vicente, el dueño del lugar, quien atraviesa un profundo duelo. Ambas producciones ya se encuentran disponibles de forma gratuita en la aplicación oficial de TVN para Android y iPhone.

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