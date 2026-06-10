TVN consolida su audiencia y “Moisés” alcanza su rating más alto

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La señal pública se posiciona entre los tres canales más vistos del país, con “Moisés y los 10 Mandamientos” superando a la competencia en su franja horaria.

TVN continúa fortaleciendo su crecimiento de audiencia, ubicándose nuevamente entre los tres canales más vistos de la televisión chilena. Según las cifras de Kantar Ibope Media del martes 9 de junio, la señal pública registró un promedio de 344.839 personas por minuto durante el día televisivo (de 07:00 a 01:00 horas).

En el horario prime, TVN sobresalió con dos de sus producciones principales. El noticiero 24 Horas Central se consolidó entre los contenidos más competitivos de la televisión chilena, ingresando al top 10 de lo más visto del día. Entre las 21:00 y las 22:44 horas, alcanzó 556.304 personas por minuto, superando a Canal 13.

Posteriormente, Moisés y los 10 Mandamientos se situó en el segundo lugar de su franja horaria, marcando 495.550 personas por minuto entre las 23:11 y las 00:25 horas. Esta sintonía representa el rating más alto obtenido por la producción épica desde su reemisión, superando a Canal 13 y a Fiebre de Baile.

El episodio del lunes capturó la atención de la audiencia con la impactante llegada de la décima plaga sobre Egipto, que sumió al imperio en un profundo dolor por la muerte de los primogénitos. Esta tragedia forzó a Ramsés a tomar la decisión que cambiaría el destino de su pueblo y abriría el camino para la liberación de los hebreos.

El éxito del horario prime fue precedido por una sólida tarde, donde Ahora Caigo, conducido por Daniel Fuenzalida, alcanzó 549.214 personas por minuto entre las 19:12 y las 21:00 horas, imponiéndose a Canal 13 y CHV. El programa de concursos, que pronto estrenará su versión Kids, se consolida como uno de los espacios de entretención más exitosos de la televisión abierta.

Además, La Fiera, que emitió su último capítulo, lideró en su franja horaria entre las 15:40 y las 16:10 horas con un promedio de 553.958 personas por minuto, superando a Mega, CHV y Canal 13. Por su parte, Pampa Ilusión obtuvo el segundo lugar en su horario.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.