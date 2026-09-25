TVN consolida su crecimiento y supera a Canal 13 en el rating semanal
La señal pública ha logrado conectar con la audiencia gracias a una oferta diversa que incluye los Juegos Suramericanos, ficción y espacios de entretención.
TVN ha logrado instalarse sobre Canal 13 durante la semana completa, considerando el día televisivo que se mide entre las 07:00 y las 01:00 horas. La señal pública ha consolidado su sintonía, dejando de ser un hecho ocasional para convertirse en una tendencia sostenida gracias a una programación que ha logrado conectar con las personas.
Al considerar el periodo comprendido entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre, TVN registró 320.207 espectadores promedio por minuto, superando los 307.224 alcanzados por Canal 13. Este rendimiento ha estado marcado por la cobertura de los Juegos Suramericanos, el desempeño de su franja matinal, las teleseries vespertinas, el programa “Ahora Caigo” y el éxito en el horario prime de “Moisés y los 10 Mandamientos”.
En el marco de esta estrategia por seguir sumando audiencia, el canal anunció el estreno de “Masterchef” para el próximo domingo 4 de octubre a las 22:30 horas, bajo la conducción de María Luisa Godoy y la participación de los chefs Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Juan Manuel Pena Passaro.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.