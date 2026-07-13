13/07/2026
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TVN consolida su sintonía con éxito en programación familiar y franjas prime

Marcelo Andrade Saez

La señal pública destacó durante el fin de semana, logrando posicionarse en el podio de los canales más vistos y liderando diversas franjas horarias con su oferta de cine y entretención.

Daniel Fuenzalida junto a un participante en el programa Ahora Caigo Kids de TVN.

TVN tuvo un exitoso fin de semana, destacando su desempeño durante la jornada del viernes 10 de julio, donde se consolidó como el tercer canal más visto del país en el bloque de 07:00 a 01:00 horas. Según cifras de Ibope, la señal promedió 280.409 personas por minuto, superando a Canal 13 en la medición diaria.

Daniel Fuenzalida en el set de Ahora Caigo Kids.

El bloque vespertino fue clave para este resultado. Entre las 15:39 y las 16:35 horas, la teleserie “Pampa Ilusión” alcanzó un promedio de 345.710 personas por minuto, ubicándose como el segundo programa más visto de su horario. Posteriormente, el espacio “Ahora Caigo Kids”, conducido por Daniel Fuenzalida, también logró el segundo lugar de sintonía con 520.155 personas por minuto, ingresando además al Top 10 de Ibope.

El sábado, la película “El Descanso” destacó en el bloque Súper Cine PM, promediando 205.281 personas por minuto y superando a la competencia directa. Finalmente, el domingo, la ficción “Moisés y los 10 Mandamientos” mantuvo su buen rendimiento en el horario prime, promediando 338.983 personas por minuto entre las 23:22 y las 00:06 horas, superando por más de 80 mil personas a Canal 13.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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