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La nueva producción turca, que narra la desesperada búsqueda de una madre tras el secuestro de su pequeña, llega a las pantallas para ocupar el espacio de Avenida Brasil.

Una intensa búsqueda familiar llegará este lunes a las noches de TVN con “¿Dónde está mi hija?”, producción turca centrada en Zeynep, quien lleva una vida aparentemente feliz junto a su esposo, Ahmet, y sus dos hijos, hasta que su pequeña hija Elif es secuestrada durante una parada en una gasolinera. Desde entonces, dedica todos sus esfuerzos a encontrarla, una búsqueda que se prolonga durante cinco años y que irá develando distintos secretos que vuelven todo más oscuro a su alrededor, donde nada es lo que parece.

En medio de este difícil escenario, Zeynep contará con el apoyo del detective Sinan, quien se convierte en su principal aliado para intentar descubrir qué ocurrió con la pequeña. Mientras ambos avanzan en la investigación, entre ellos también comenzarán a surgir sentimientos, mientras la protagonista se enfrenta a la incertidumbre y a los obstáculos que aparecen durante la búsqueda. La teleserie aborda así la historia de una madre que se niega a perder la esperanza y continúa buscando respuestas pese al paso de los años.

La producción está protagonizada por Nurgül Yeşilçay, quien interpreta a Zeynep, y Mert Fırat, en el papel del detective Sinan. El elenco también cuenta con Yurdaer Okur, quien da vida a Ahmet, el esposo de la protagonista, y Özge Özacar, quien interpreta a Meltem, su mejor amiga. Tras su exitosa emisión en otros países de Latinoamérica, la ficción debutará este lunes 23 de noviembre en las pantallas de TVN, después de “MasterChef Chile”.

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