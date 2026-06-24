TVN estrena la película “Barbie” en televisión abierta para estas vacaciones de invierno

Cargando... Cargando...

La señal pública prepara una jornada especial de cine familiar para este sábado, que incluye también las exitosas producciones “Madagascar” y “La razón de estar contigo”.

TVN prepara un día de cine para disfrutar en familia en medio de estas vacaciones de invierno. Este sábado 27 de junio, la programación incluye tres exitosas películas para todas las edades y el esperado estreno en televisión abierta de Barbie, uno de los mayores fenómenos cinematográficos de los últimos años.

La jornada comenzará a las 15.30 horas con la divertida aventura animada “Madagascar”, donde un grupo de animales del zoológico de Nueva York termina viviendo inesperadas peripecias en la isla africana. Luego, a las 17.15 horas, será el turno de “Madagascar: Escape de África”, la exitosa secuela que continúa las aventuras de Alex, Marty, Gloria y Melman.

Posteriormente, a las 19.00 horas, llegará la emotiva cinta “La Razón de Estar Contigo” (A Dog’s Purpose), una historia que conquistó al público con el relato de un perro que vive distintas vidas mientras busca el verdadero sentido de su existencia y el vínculo que lo une a los seres humanos.

El broche de oro de la jornada será a las 22.45 horas con la emisión de “Barbie”, la exitosa producción dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La película sigue a Barbie y Ken en un viaje de autodescubrimiento entre Barbieland y el mundo real, combinando humor, fantasía y reflexión sobre la identidad. La cinta se convirtió en la película más taquillera de 2023, superando los 1.400 millones de dólares en recaudación mundial y transformándose en un fenómeno cultural global.

Con esta programación especial, TVN ofrecerá casi nueve horas de entretención para disfrutar en familia.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.