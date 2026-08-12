TVN innova con la transmisión de La Fiesta de la Longaniza desde Chillán

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El evento, que se realizará en pleno invierno, contará con la conducción de Daniel Fuenzalida y Carla Jara, además de una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales.

TVN extiende la temporada festivalera e innova en invierno con un evento desde la Región de Ñuble. “La Fiesta de la Longaniza” transforma a Chillán en uno de los principales puntos de encuentro de la música, la gastronomía y las tradiciones del país, en una instancia que este año llegará por primera vez a la televisión abierta para todo Chile.

La jornada central será el sábado 22 de agosto, la cual se emitirá desde las 21.45 horas por las pantallas de TVN. El evento contará con la conducción de Daniel Fuenzalida y Carla Jara, mientras que Simón Oliveros estará a cargo del backstage para mostrar el ambiente detrás del escenario y conversar con los protagonistas.

El espectáculo contará con una variada parrilla musical y de humor. Entre sus protagonistas estará el cantautor nacional Vicente Cifuentes y se producirá el debut en televisión de Amigo de Artistas. También llegará al escenario Mauricio Palma, uno de los triunfadores de la última edición del Festival del Huaso de Olmué. El cierre internacional estará a cargo de la banda argentina La Mosca, agrupación que ha marcado a distintas generaciones con éxitos como “Para no verte más”, “Te quiero comer la boca” y “Baila para mí”.

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