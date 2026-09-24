TVN lidera la sintonía con la final de fútbol femenino en los Juegos Suramericanos

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La selección chilena femenina Sub 20 obtuvo la medalla de plata en Santa Fe 2026, consolidando a TVN como el canal preferido por la audiencia durante la transmisión del encuentro.

La selección chilena femenina Sub 20 conquistó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante la tarde de este miércoles, la transmisión de TVN acompañó a la selección y alcanzó el primer lugar de sintonía.

Entre las 14.45 y las 17.05 horas, la transmisión de la final femenina promedió 435.236 personas por minuto en cifras online, superando a Chilevisión, que marcó 344.101 personas por minuto; a Mega, que promedió 337.293 personas por minuto; y a Canal 13, que alcanzó 251.342 personas por minuto en el mismo horario. Además, el peak del partido fue de 568.442 personas.

El encuentro contó con Fernando Tapia y Montserrat Grau en la transmisión, junto al relato de Guillermo Santibáñez, el “Memo del Gol”. La cobertura pudo seguirse también a través de las plataformas digitales de TVN, tanto en YouTube como en Tvn.cl.

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