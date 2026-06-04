TVN se consolida como el tercer canal más visto por segundo día consecutivo

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El canal estatal ha logrado subir su sintonía, destacando programas como “Ahora Caigo” y “La Fiera”, que se posicionaron entre los contenidos más vistos de la televisión, según Kantar Ibope Media.

TVN continúa consolidando su crecimiento de audiencia y, por segundo día consecutivo, se ubicó entre los tres canales más vistos de la televisión chilena. Según las cifras del día televisivo de este lunes 2 de junio (07:00 a 01:00 horas), TVN alcanzó un rating promedio de 304.487 personas por minuto, superando a Canal 13, que obtuvo 299.260 personas por minuto. En tanto, CHV marcó 373.445 personas por minuto y Mega registró 496.428 personas por minuto.

El positivo desempeño de la señal pública estuvo impulsado por una programación que destacó en diversas franjas horarias. En la tarde, entre las 15.26 y las 15.55 horas, “La Fiera” volvió a mostrar un sólido rendimiento con 500.402 personas por minuto, superando ampliamente a Canal 13, CHV y también a Mega en su horario de emisión. La teleserie ambientada en Chiloé, además, entró en el top 10 de lo más visto de la TV.

A continuación, “Pampa Ilusión” promedió 436.523 personas por minuto en su emisión, entre las 15.55 y las 16.49 horas, imponiéndose a Canal 13 y CHV, quedando además muy cerca de Mega, en una de las franjas más competitivas de la tarde.

Entre los programas de concursos, “Ahora Caigo”, emitido entre las 19.05 y las 21.00 horas, mantuvo su fortaleza con 522.013 personas por minuto, siendo lo segundo más visto en el horario, superando a Canal 13 y CHV, además de competir estrechamente con Mega. Además, el programa que conduce Daniel Fuenzalida entró entre los 10 contenidos más vistos del día de la televisión, según Kantar Ibope Media.

Ya en horario estelar, entre las 23.24 y las 00.16 horas, “Moisés y los 10 Mandamientos” registró un destacado desempeño con 384.134 personas por minuto, superando a Canal 13. Mega promedió 423.361 personas por minuto y CHV 507.930 personas por minuto.

Estos resultados reflejan el sostenido fortalecimiento de la pantalla de TVN, que continúa sumando audiencia con una oferta diversa que combina entretención, ficción, información y grandes producciones internacionales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.