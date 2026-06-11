TVN se consolida en el podio de los canales más vistos por tercer día consecutivo

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El canal público destaca con ficciones nacionales como “La Fiera” y “Pampa Ilusión”, además de programas como “Ahora Caigo” y “Moisés y los 10 Mandamientos”, superando a Canal 13 en audiencia.

TVN continúa consolidando su positivo desempeño de audiencia y, por tercer día consecutivo, se ubicó entre los tres canales más vistos de la televisión chilena. Según las cifras del día televisivo del 10 de junio, considerando el bloque entre las 07:00 y la 01:00 horas, TVN alcanzó un rating promedio de 329.095 personas por minuto, superando a Canal 13 que obtuvo 319.865 personas por minuto. En tanto, CHV registró 394.518 personas por minuto y Mega lideró con 517.517 personas por minuto.

El buen rendimiento de la señal pública estuvo impulsado por una programación que destacó en distintas franjas horarias, especialmente durante la tarde y el Prime, donde varias de sus producciones se instalaron entre las preferencias del público. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue “La Fiera”, emitida entre las 15:43 y las 16:10 horas, que lideró ampliamente su horario con su capítulo final al promediar 642.930 personas por minuto, superando a Mega que marcó 411.175, CHV 341.139 y Canal 13 156.878 personas por minuto.

Además, “La Fiera” entró en el top 10 de los programas más vistos de la televisión chilena según el ranking que prepara diariamente Kantar Ibope Media, ocupando el quinto puesto.

A continuación, “Pampa Ilusión”, emitida entre las 16:10 y las 17:01 horas, también lideró la sintonía con 504.133 personas por minuto, superando a CHV que alcanzó 413.156, Mega 394.810 y Canal 13 158.684 personas por minuto, confirmando el sólido desempeño de las teleseries de TVN durante la tarde.

El espacio que conduce Daniel Fuenzalida, “Ahora Caigo”, transmitido entre las 19:05 y las 21:00 horas, alcanzó 511.045 personas por minuto, ubicándose por sobre las apuestas familiares de CHV y Canal 13 que obtuvieron 441.158 y 507.631 personas por minuto respectivamente. Mega en tanto, promedió 679.349 personas por minuto.

Más tarde, la producción bíblica “Moisés y los 10 Mandamientos”, exhibida entre las 23:18 y las 00:20 horas, obtuvo 317.489 personas por minuto, superando a Canal 13 que marcó 301.691 personas por minuto y consolidando una audiencia fiel en la franja nocturna, frente a CHV que marcó 520.827 y Mega 682.467 personas por minuto.

Con estos resultados, TVN ratifica el buen momento de su programación, impulsada por una oferta diversa que combina información, entretención, concursos y teleseries, permitiéndole mantenerse de manera sostenida entre las señales más vistas del país.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.