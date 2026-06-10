TVN transmitirá en exclusiva los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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La señal pública anunció la adquisición de los derechos de transmisión en televisión abierta del evento multideportivo, que contará con la cobertura de Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Deniss Monsalve.

TVN continúa consolidando su compromiso con el deporte nacional y anunció la adquisición de los derechos exclusivos en televisión abierta de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo más importante de Sudamérica, que se realizará entre el 12 y el 26 de septiembre en Argentina.

La cita deportiva reunirá a más de 4 mil atletas de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, transformándose en uno de los encuentros más relevantes del ciclo olímpico continental. Entre las figuras que podrían representar a Chile destacan nombres como las hermanas Abraham, los primos Grimalt, Valentina Toro, Lucas Nervi y Kristel Köbrich, entre otros exponentes del Team Chile.

Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Deniss Monsalve junto a distintos expertos serán parte de la cobertura más amplia realizada por una señal chilena para este tipo de competencias. Los Juegos Suramericanos podrán seguirse a través de TVN, NTV y Canal 24 Horas, mientras que en el ecosistema digital la señal pública dispondrá de múltiples señales simultáneas con competencias en vivo, permitiendo que los usuarios elijan qué deporte seguir en cada momento.

De esta manera, el público podrá disfrutar de disciplinas como atletismo, natación, remo, vóleibol playa, fútbol, básquetbol, karate, judo, taekwondo, tenis, pádel, ciclismo, gimnasia, rugby 7, hockey césped, skateboarding, esports y muchas más, en una cobertura que buscará dar visibilidad a todas las disciplinas participantes.

“En TVN tenemos una convicción profunda respecto del valor del deporte como motor de inspiración, identidad y encuentro para los chilenos. Por eso estamos muy felices de sumar a nuestra pantalla los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia que reúne a los mejores atletas del continente y que refleja el enorme crecimiento que ha tenido el deporte nacional en los últimos años. Esta es una nueva muestra del apoyo permanente que la señal pública entrega al deporte chileno”, señala Javier Goldschmied, director de Programación de TVN.

El ejecutivo agrega que “nos entusiasma especialmente poder ofrecer una cobertura sin precedentes, porque en TVN siempre hay espacio para todas las disciplinas. Lo haremos incluyendo todas nuestras pantallas: TVN, NTV y Canal 24 Horas, además de distintas señales digitales para que cada persona pueda elegir qué competencia seguir y acompañar a nuestros deportistas dondequiera que estén representándonos”.

Los Juegos Suramericanos llegan además en un momento histórico para el deporte chileno. En la edición de Asunción 2022, el Team Chile logró su mejor participación desde 1990, obteniendo 131 medallas —38 de oro, 24 de plata y 69 de bronce— y alcanzando el cuarto lugar del medallero general, consolidando el crecimiento sostenido del alto rendimiento nacional.

Con esta nueva apuesta, TVN seguirá acercando a millones de personas los grandes eventos que inspiran, emocionan y unen al país, más aún en el mes de septiembre celebrando lo nuestro y apoyando a los deportistas chilenos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.