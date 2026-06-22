Un centenar de estudiantes dieron vida al Primer Encuentro de Centros de Estudiantes 2026 del SLEP Aconcagua

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La actividad reunió a representantes de centros de estudiantes del territorio, quienes dialogaron sobre los desafíos de la educación pública, conocieron el proceso de conformación del Consejo Local de Educación Pública (CLEP) y aportaron insumos claves para la elaboración del Plan Estratégico Local (PEL).

Con una amplia convocatoria de representantes estudiantiles de las comunas de Panquehue, Catemu, Santa María, San Felipe y Llay Llay, se desarrolló el Primer Encuentro de Centros de Estudiantes 2026 del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua. La iniciativa, organizada por el equipo de Participación y Vinculación Territorial, se llevó a cabo en dos jornadas realizadas en el Liceo Dr. Roberto Humeres Oyaneder de San Felipe y en el Liceo Fernando Silva Castellón de Catemu, con el propósito de facilitar la participación de estudiantes de todo el territorio y promover una instancia descentralizada e inclusiva.

Durante los encuentros, los estudiantes fortalecieron sus capacidades de liderazgo, compartieron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos de la educación pública, además de aportar propuestas para la construcción del Plan Estratégico Local (PEL), reafirmando su rol como actores clave en el desarrollo de las comunidades educativas.

Al respecto, Fabiola Rojas, jefa de gabinete del Servicio Local, mencionó que “fueron dos encuentros muy provechosos, realizados por el equipo de Participación, en los que presentamos el Plan de Trabajo de los Centros de Estudiantes y abordamos temas asociados al Consejo Local de Educación Pública, órgano representativo que pronto contará con un proceso de elección democrática. En este contexto, también se generó una instancia de motivación para que las y los estudiantes se informen y postulen como candidatos y candidatas. Un segundo tema abordado fue la generación de un espacio de reflexión activa junto a las y los estudiantes, con el objetivo de levantar la estructura del árbol de problemas, permitiendo recoger información clave y relevante para la construcción del Plan Estratégico Local de Educación Pública (PEL)”.

Durante la jornada, las y los representantes de los centros de estudiantes tuvieron un rol protagónico, donde a través de dinámicas lúdicas expresaron cómo es la escuela que sueñan.

Antonella Colmenares, estudiante de la Escuela Guillermo Bañados de Santa María, señaló respecto al encuentro que “me encantó, ya que nos dieron la oportunidad de expresar nuestras opiniones. Se nota el interés que tienen en la voz de los estudiantes y eso me parece súper bien porque todos somos un equipo. Si los estudiantes apoyan y los adultos también, podemos lograr muchas cosas”.

Kelvens Clervoix, estudiante del Liceo Dr. Roberto Humeres Oyaneder de San Felipe, aseguró que “la actividad me pareció súper agradable porque la instancia relaciona diferentes ideas y mentes, que hace que todos tengamos un pensamiento y lleguemos a una misma conclusión, de que todos podemos mejorar. Y la mejor manera es ayudando y recibiendo consejos de otros”.

Juan Pablo Pino, estudiante de la Escuela Básica Las Palmas de Llay Llay, indicó que “la verdad, me pareció muy bueno porque pude conocer este liceo que no lo conocía. La instancia fue bastante interesante porque vi que todos pudimos dar nuestra opinión. Y estoy seguro, que la tomarán en cuenta los integrantes de SLEP”.

Fiorella Cabezas, estudiante de la Escuela Jorge Barros Beauchef de Panquehue, comentó que “yo creo que esta instancia fue súper provechosa, y también siento que es demasiado importante, ya que nos ayuda a relacionarnos con demás personas que tienen distintas ideas, y nos ayudan a ver que no solamente en nuestro establecimiento hay ciertas problemáticas, sino que también hay en otras instituciones, y también nos ayudan a ver cómo llegar a un acuerdo, a cómo solucionar estos problemas”.

Este importante hito viene a reforzar el compromiso de SLEP y la importancia que poseen todas las voces del territorio en este proceso, donde la participación de todos los actores juega un rol clave para proyectar el desarrollo y fortalecimiento de la educación pública de la provincia de San Felipe.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.