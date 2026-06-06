UNCO Valparaíso lanza escuela de formación para dirigentes vecinales

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La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso (UNCO) dio inicio a una escuela de formación que busca entregar herramientas y conocimientos a los líderes comunitarios de la comuna.

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso (UNCO) ha abierto los cupos para participar de una escuela de formación destinada a dirigentes vecinales. El objetivo de esta iniciativa es compartir conocimientos relevantes para el trabajo comunitario y fortalecer la capacidad de gestión de los líderes barriales. Las jornadas de capacitación se llevarán a cabo a partir del sábado 13 de junio en la sede de la UNCO, ubicada en Condell 1356, Valparaíso.

Los módulos que se desarrollarán durante la escuela abordarán temas fundamentales como la Ley de Juntas de Vecinos y sus estatutos, el manejo del libro y registro de socios, la tesorería, y la digitalización. Los encargados de impartir estos conocimientos serán los propios dirigentes de la directiva de la UNCO: su vicepresidente, Isaac Alterman Carvallo, y su director, Juan Olate Cabezas, quienes han destacado por su rol activo en la reactivación de juntas de vecinos y en la orientación a diversas directivas.

Podrán inscribirse en esta escuela de formación personas que integren directivas de juntas de vecinos de la comuna de Valparaíso o representantes de juntas de vecinos activas que tengan elecciones programadas en los próximos meses. Cada junta podrá postular hasta tres representantes. Aquellos interesados en participar en estas jornadas de capacitación deben completar un formulario, el cual puede ser solicitado a través del correo electrónico [email protected], al número de WhatsApp +56 9 5630 4609, o mediante las redes sociales de la UNCO.

Melinka Olate Huerta, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, manifestó que estas jornadas de capacitación representan un hito importante para la organización. Al respecto, declaró: “esta escuela no es la única que vamos a realizar, sino que, sin duda, nos va a dejar desafíos para saber cómo podemos continuar y cuáles son las propias expectativas de los dirigentes y las dirigentas en cuanto a que es lo que necesitan aprender, profundizar o capacitarse”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.