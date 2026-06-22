UNCO Vecinal y Municipalidad de Valparaíso lanzan guía para apoyar procesos eleccionarios de juntas de vecinos

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La iniciativa incluye un protocolo de colaboración para sistematizar la coordinación entre las delegaciones territoriales del municipio y las dirigencias vecinales.

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso (UNCO) y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso firmaron dos documentos para establecer un trabajo colaborativo que permita fortalecer la respuesta a las necesidades de las organizaciones territoriales. Por un lado se generó una guía de preguntas y respuestas sobre el paso a paso para llevar a cabo procesos eleccionarios de juntas de vecinos, y en segundo lugar, se oficializó un protocolo de colaboración para sistematizar la coordinación entre las delegaciones territoriales del municipio con dirigentes vecinales.

La guía de preguntas y respuestas para procesos electorales de juntas de vecinos es un documento dividido en 27 consultas frecuentes sobre como reactivar una junta de vecinos o como llevar a cabo una elección de directiva de una organización territorial, indicando en detalle los plazos, quórum, inscripción de candidatos, actualización del libro de socios, votaciones, entre otras informaciones. Este documento viene siendo trabajado desde el año 2021 por la UNCO Vecinal y puede ser solicitado al correo [email protected] o al WhatsApp de la UNCO: +56 9 5630 4609.

Por otro lado, el protocolo de colaboración firmado regula las relaciones de coordinación entre la UNCO Vecinal y la Sección Territorio de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso, a través de sus Oficinas Municipales de Zona (OMZ), buscando fortalecer los canales de comunicación, promover el trabajo conjunto y contribuir al desarrollo de los territorios.

Según el documento con este protocolo existirá mayor coordinación entre ambas instituciones en materias propias del trabajo territorial, como apoyo a la constitución y reactivación de juntas de vecinos; información y trazabilidad de requerimientos de dirigentes vecinales; mayor coordinación comunicacional con juntas de vecinos; canalización de requerimientos comunitarios; espacios permanentes de coordinación territorial; y actividades formativas, entre otras medidas.

La presidenta de la UNCO Vecinal, Melinka Olate Huerta, valoró de forma positiva la firma de este protocolo de trabajo y caracterizó esta colaboración como un hito histórico para la UNCO. “Creemos que este protocolo va a venir a hacer esta relación más homogénea en todos los barrios de la comuna, pero también que las y los dirigentes podamos tener información de manera transparente y ordenada”, afirmó la también presidenta de la Junta de Vecinos 78 Williams Lyon.

Por su parte, la alcaldesa de la Municipalidad de Valparaíso, Camila Nieto Hernández, señaló la importancia del vínculo entre municipio y juntas de vecinos, proyectando un trabajo a largo plazo entre ambas instituciones. “Las juntas de vecinos son fundamentales para que el municipio pueda llegar de forma más directa y más eficiente a solucionar las diversas solicitudes que nos hacen nuestros vecinos y vecinas”, concluyó la autoridad comunal.

Los documentos firmados en esta ceremonia fueron generados de forma colaborativa, integrando a la UNCO Vecinal, la Sección Territorio de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la Secretaria Municipal, proceso que se demoró un año y que incluyó diversas reuniones entre la directiva de la UNCO y los equipos municipales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.