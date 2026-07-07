07/07/2026
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Unidad Oftalmológica de SaludQuillota celebra 12 años acercando atención de calidad a la comunidad

Marcelo Andrade Saez

La UAPO de Quillota ha superado las 120 mil prestaciones desde su creación en 2014, consolidándose como un pilar fundamental en la salud visual de la atención primaria.

Equipo multidisciplinario de la Unidad Oftalmológica de Atención Primaria de Quillota.

Doce años al servicio de la comunidad cumplió la Unidad Oftalmológica de Atención Primaria (UAPO) de SaludQuillota, dispositivo que desde julio de 2014 ha permitido acercar prestaciones especializadas de salud visual a miles de personas de la comuna. Ubicada al interior del Centro de Salud Plaza Mayor, la unidad ha realizado más de 120 mil prestaciones, convirtiéndose en un importante apoyo para los usuarios inscritos en la red local, quienes pueden acceder a consultas, entrega de lentes, exámenes diagnósticos y seguimiento de patologías oculares.

La encargada del Centro Plaza Mayor, Yasna Pizarro, aclaró que la unidad atiende a un amplio rango etario. “Muchas personas creen que por estar en Plaza Mayor solamente atendemos a mayores de 60 años, pero la UAPO recibe usuarios desde los 15 años. Es una unidad comunal, por lo que cualquier persona inscrita en SaludQuillota puede acceder a sus prestaciones de acuerdo con la derivación correspondiente”, indicó.

Tecnólogo médico realizando examen especializado a un paciente en la UAPO.

El tecnólogo médico de la unidad, Michael Donaire, valoró el crecimiento del servicio durante estos años. “Estamos muy contentos porque ya superamos las 120 mil prestaciones realizadas. Nuestro desafío es seguir llegando a más personas de la comuna y continuar fortaleciendo la atención oftalmológica desde la Atención Primaria”, señaló.

Médico oftalmólogo realizando revisión ocular a un paciente en el centro de salud.

Por su parte, el médico oftalmólogo Claudio Millar, quien integra el equipo desde el inicio del proyecto, destacó el impacto social de la iniciativa. “Esta unidad ha permitido descongestionar la atención oftalmológica del hospital y entregar prestaciones que, para muchas familias, serían muy difíciles de costear en el sistema privado. Aquí los pacientes reciben controles, exámenes, medicamentos y seguimiento de manera oportuna”, expresó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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