Universidad Viña del Mar se suma a red iberoamericana sobre envejecimiento activo

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La casa de estudios se integró oficialmente a la red RIES-Gaudium, buscando impulsar la investigación y el trabajo colaborativo internacional para promover sociedades más inclusivas.

La Universidad Viña del Mar (UVM) dio un importante paso en la internacionalización de su vinculación con el medio al incorporarse oficialmente a la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable (RIES-Gaudium). Esta iniciativa reúne a universidades, administraciones públicas, organizaciones sociales y empresas con el propósito de generar conocimiento, impulsar la innovación y promover acciones colaborativas frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

La adhesión fue formalizada por el rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, durante una ceremonia realizada en el Aula de Grado de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en España. El rector de la institución anfitriona, el Dr. Santiago García-Jalón de la Lama, destacó la relevancia de esta alianza: “El envejecimiento constituye uno de los grandes retos de nuestro tiempo y requiere respuestas construidas desde la cooperación internacional. Las universidades estamos llamadas a generar conocimiento, compartir experiencias y trabajar conjuntamente para promover sociedades más inclusivas, donde las personas mayores sean protagonistas del desarrollo social”.

Por su parte, el rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, enfatizó el impacto de esta integración: “Integrarnos a esta red representa una oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo que desarrolla nuestra Universidad en materia de inclusión y vinculación con el medio. Esta alianza nos permitirá establecer nuevas redes de cooperación, desarrollar iniciativas conjuntas y fortalecer la formación de nuestros estudiantes, la investigación y el trabajo colaborativo con los territorios”.

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