07/07/2026
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Universidad Viña del Mar se suma a red iberoamericana sobre envejecimiento activo

Marcelo Andrade Saez

La casa de estudios se integró oficialmente a la red RIES-Gaudium, buscando impulsar la investigación y el trabajo colaborativo internacional para promover sociedades más inclusivas.

El rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, estrecha la mano del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca tras la firma del acuerdo.

La Universidad Viña del Mar (UVM) dio un importante paso en la internacionalización de su vinculación con el medio al incorporarse oficialmente a la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable (RIES-Gaudium). Esta iniciativa reúne a universidades, administraciones públicas, organizaciones sociales y empresas con el propósito de generar conocimiento, impulsar la innovación y promover acciones colaborativas frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

El rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, firma el documento de incorporación a la red RIES-Gaudium.

La adhesión fue formalizada por el rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, durante una ceremonia realizada en el Aula de Grado de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en España. El rector de la institución anfitriona, el Dr. Santiago García-Jalón de la Lama, destacó la relevancia de esta alianza: “El envejecimiento constituye uno de los grandes retos de nuestro tiempo y requiere respuestas construidas desde la cooperación internacional. Las universidades estamos llamadas a generar conocimiento, compartir experiencias y trabajar conjuntamente para promover sociedades más inclusivas, donde las personas mayores sean protagonistas del desarrollo social”.

Asistentes a la ceremonia de firma del acuerdo en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Por su parte, el rector de la UVM, Carlos Isaac Pályi, enfatizó el impacto de esta integración: “Integrarnos a esta red representa una oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo que desarrolla nuestra Universidad en materia de inclusión y vinculación con el medio. Esta alianza nos permitirá establecer nuevas redes de cooperación, desarrollar iniciativas conjuntas y fortalecer la formación de nuestros estudiantes, la investigación y el trabajo colaborativo con los territorios”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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