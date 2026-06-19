Universidad Viña del Mar y ReSimple firman alianza para potenciar el reciclaje y la economía circular

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El acuerdo contempla colaboración en formación, investigación, instalación de puntos limpios y apoyo a municipios de la Región de Valparaíso.

La Universidad Viña del Mar (UVM) y la Corporación Sistema Colectivo de Gestión de Envases y Embalajes “ReSimple” firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de gestión de residuos, reciclaje, formación académica e investigación, fortaleciendo el trabajo que ambas instituciones realizan en torno a la sostenibilidad y la economía circular.

El acuerdo establece el compromiso de diseñar e implementar un sistema integral para la recolección y valorización de envases y embalajes generados por la comunidad universitaria, incorporando herramientas de información y trazabilidad que permitan optimizar la gestión de estos residuos.

Asimismo, la UVM facilitará espacios para la instalación de puntos verdes en sus dependencias, los que estarán disponibles para estudiantes, funcionarios, académicos y público general, ampliando las oportunidades de reciclaje dentro y fuera de la comunidad universitaria.

El rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac Pályi, destacó el alcance de esta alianza y su contribución a la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, señalando que “este convenio es un paso significativo en nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de una cultura ambiental responsable. Como institución creemos que la educación tiene un rol fundamental en el desarrollo de soluciones para los desafíos que enfrentamos como sociedad. Junto a ReSimple, impulsaremos iniciativas que integren formación, investigación y vinculación con el medio, contribuyendo al desarrollo de la Región de Valparaíso y sus habitantes”.

Por su parte, la gerente de Marketing y Asuntos Públicos de ReSimple, Macarena Palma Feres, destacó la importancia de generar instancias que permitan acercar la economía circular a las comunidades y fomentar una mayor participación ciudadana en el reciclaje.

“Sabemos que existe interés por reciclar, pero aún tenemos desafíos importantes en materia de participación. De acuerdo con el Barómetro del Reciclaje, solo un 30% de los chilenos declara reciclar semanalmente. Por eso, alianzas como esta son fundamentales para acercar herramientas, información y espacios de participación a las comunidades, fortaleciendo la educación ambiental y promoviendo hábitos que contribuyan a una gestión más responsable de los residuos”, afirmó.

La colaboración contempla, además, el desarrollo de programas de formación, capacitación e investigación, con el propósito de fortalecer conocimientos relacionados con la gestión de residuos, el reciclaje y la formación de tutores ambientales.

Finalmente, la alianza también considera el trabajo conjunto con municipalidades de la Región de Valparaíso para apoyar iniciativas relacionadas con la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), así como la identificación y abordaje de desafíos asociados a la gestión de residuos en los territorios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.