UPLA firma convenios con SLEP Aconcagua y SLEP Los Andes para fortalecer educación pública

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La Universidad de Playa Ancha, a través de su campus San Felipe, concretó dos acuerdos clave con los Servicios Locales de Educación Pública para impulsar la formación académica, profesional y la vinculación con el medio en ambas provincias.

En el auditorio del campus San Felipe de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) se llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración: uno entre la UPLA y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua, y otro entre la casa de estudios y el SLEP Los Andes.

Estos acuerdos, gestionados conjuntamente por el Campus San Felipe de la UPLA y la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM), tienen como fin principal promover un conjunto de acciones de interés común. El objetivo es establecer una alianza estratégica que fortalezca y promueva la formación académica y profesional, la vinculación con el medio, la investigación, el debate científico y la divulgación de información sobre buenas prácticas en el ámbito educacional, entre otras áreas.

Dentro de las consideraciones del convenio, se destaca la realización de prácticas tempranas y profesionales por parte de estudiantes de la UPLA en establecimientos educacionales bajo la administración de los SLEP. Estas prácticas abarcarán el ámbito de la pedagogía y áreas disciplinares de pregrado, con un enfoque particular en aquellas instituciones ubicadas en zonas rurales. Además, se contempla el desarrollo de congresos, seminarios y actividades deportivas, la presentación de elencos institucionales de la Universidad, y la oferta de asistencia técnica, prestación de servicios y educación continua. Para todas estas actividades de extensión universitaria, se acordó la facilitación de infraestructura por parte de las tres entidades firmantes.

El acuerdo también busca fomentar la participación de ambos Servicios Locales de Educación Pública en la Comunidad de Empleadores de la Universidad. Esta iniciativa está diseñada para fortalecer el vínculo entre el sector productivo y los egresados y egresadas de la UPLA.

Al respecto, el rector de la UPLA, Carlos González Morales, destacó que “se trata de un espacio de colaboración propio de nuestra Universidad. Gran parte de los profesores que ejercen su profesión en el territorio, son exestudiantes nuestros, debido a que es un espacio habitual para sus prácticas, pero también para la colaboración en vinculación con el medio, para buscar soluciones a problemáticas de la comunidad. Y también es fundamental ofrecer alternativas para que los docentes, los funcionarios, puedan capacitarse, seguir en una formación superior en maestrías, doctorados, de las áreas disciplinares con que contamos. Tenemos que responder a desafíos frente a los que nosotros entendemos como Universidad que debemos ponernos al servicio de la comunidad, y capacitar a los trabajadores de los establecimientos educacionales del territorio”.

Por su parte, el director ejecutivo (s) del SLEP Aconcagua, Ivo Jiménez Hidalgo, señaló que “este acuerdo es importante porque se enmarca en los objetivos estratégicos que queremos instalar en la provincia de San Felipe, como el fortalecimiento y capacitación de nuestros funcionarios, y también prácticas profesionales para los estudiantes de la Universidad. Así es que nos llena de orgullo firmar este convenio con la Universidad de Playa Ancha, casa de estudios con arraigo territorial, que es precisamente la búsqueda que nosotros queremos impulsar en el territorio del Aconcagua”.

En esa misma línea, Leonardo Vera Monrroy, director ejecutivo del SLEP Los Andes, enfatizó que “firmamos un convenio muy importante con la Universidad de Playa Ancha, que tiene una enorme tradición de formación de docentes, y por tanto para nosotros como Servicio Local de Educación Pública es uno de los socios más relevantes en el territorio. Esto nos va a permitir tener la oportunidad de todas las acciones y actividades formativas que tiene la UPLA para poder efectivamente fortalecer la educación y la docencia de manera regular, y a la vez son socios estratégicos a la hora de problematizar y buscar alternativas de solución a diversos problemas que enfrentamos día a día en los establecimientos. Entonces, estamos muy contentos, porque además lo hemos hecho en conjunto con el SLEP Aconcagua, lo que nos permite coordinar acciones conjuntas y así no perder recursos por actuar de manera dispersa”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.