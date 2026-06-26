UPLA y Caja Los Andes firman convenio que otorgará descuentos en carreras técnicas virtuales a afiliados

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El acuerdo establece matrícula cero y un descuento inicial de 15% en los aranceles de cuatro carreras técnicas en modalidad virtual del Instituto Tecnológico UPLA, con posibilidad de escalar a un 45%.

Con el propósito de formalizar la cooperación entre ambas instituciones, la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Caja de Compensación Los Andes firmaron un convenio de colaboración que permitirá rebajas en los aranceles de personas afiliadas a la Caja en las carreras técnicas que se imparten en modalidad virtual del Instituto Tecnológico (ITEC) de la casa de estudios.

El acuerdo, fruto de más de dos años de trabajo, permitirá a los más de 4 millones de afiliados de la Caja acceder a formación técnica profesional en el Instituto Tecnológico UPLA en modalidad virtual, con descuentos escalonados a partir del segundo semestre de 2026.

La firma del convenio se realizó en el marco de un encuentro institucional, encabezado por el rector de la UPLA, Carlos González Morales, y por el gerente zonal de Caja Los Andes, Marco Arnechino Derpich, quienes firmaron esta alianza. Asimismo, participaron el director del Instituto Tecnológico, Mauricio Hernández Flores, y la directora general de Vinculación con el Medio, Fabiola Vilugrón Aravena.

El rector de la Universidad, Carlos González Morales, sostuvo que este acuerdo es uno de los más relevantes para la institución al estar directamente relacionado con los trabajadores de la región y el país: “Es muy interesante e importante este acuerdo, además de que la Caja haya creído en nuestro proyecto y, de acuerdo a nuestro ethos universitario donde tenemos un fuerte compromiso social, se ha dispuesto a poder facilitarnos esta plataforma para que nosotros podamos ofrecer nuestras carreras”.

Por parte de la Caja Los Andes, Marco Arnechino Derpich, afirmó que para la Caja el principal objetivo es construir valor social. “Entonces, hacer un convenio con la Universidad de Playa Ancha nos permite llegar a más de 4 millones y medio de afiliados que pueden optar a los beneficios que se van a entregar. Y eso es muy importante, porque el pilar de educación en Chile tiene que ser algo que en definitiva se fomente”.

El convenio de colaboración entre la UPLA y la Caja Los Andes establece matrícula cero y descuentos especiales en el pago del arancel anual a estudiantes nuevos que se matriculen en carreras técnicas impartidas en modalidad virtual por el Instituto Tecnológico, con un descuento inicial de un 15% y con la posibilidad de escalar hasta un 45% dependiendo de la cantidad de afiliados matriculados.

Este convenio entrará en vigencia para el segundo semestre de 2026 con cuatro carreras técnicas: Técnico en Contabilidad General, Técnico en Administración Pública, Técnico en Administración de Empresas y Técnico en Asistente de la Educación. Para el primer semestre de 2027, el Instituto sumará al convenio la carrera de Técnico en Interpretación de Lengua de Señas.

Desde el Instituto Tecnológico, su director, Mauricio Hernández Flores, adelantó que este beneficio también puede proyectarse a la oferta de posgrado de la UPLA: “La idea es que esto también contribuya a la oferta académica de la Universidad con las carreras de posgrado, donde hay una oferta importante que también podría estar sujeta a este beneficio. Así es que estamos expectantes de que esto resulte de la mejor manera”.

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