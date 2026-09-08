UPLA y Corporación Santiago Wanderers sellan alianza estratégica para potenciar el deporte y la formación académica

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La Universidad de Playa Ancha y la Corporación Santiago Wanderers formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer el desarrollo integral en áreas de educación, ciencia, tecnología y deporte.

El Centro Social y Deportivo Arsenio Fernández fue el escenario donde la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Corporación Santiago Wanderers concretaron una alianza interinstitucional. El acuerdo busca potenciar el desarrollo deportivo y la formación académica, beneficiando tanto a los estudiantes de la casa de estudios como a los deportistas del club.

El evento contó con la participación de la presidenta del club de Deportes Santiago Wanderers, Francisca Burgos Cavada, y el rector de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González Morales. La instancia también reunió al decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Marcelo Zavala Jara, y al director de comunicaciones de la corporación, José Alarcón Cok.

Sobre el alcance de esta unión, la presidenta de la Corporación Santiago Wanderers destacó la posibilidad de utilizar las instalaciones universitarias para diversas disciplinas: “es una instalación que cumple con las medidas reglamentarias, pero también lo va a ocupar voleibol y básquetbol. Además de eso, nosotros nos ponemos a disposición para hacer campos clínicos para las carreras de nutrición, kinesiología, TDR o los profesionales de la pedagogía del deporte o psicología, que también están haciendo trabajo acá en Arsenio Fernández y con los egresados del ex-SENAME. Entonces, es un trabajo como una vinculación completa”.

Por su parte, el rector de la UPLA, Carlos González Morales, enfatizó el compromiso institucional con los deportistas y sus familias: “Lo que nos interesa es poder favorecer algunas becas, en algún momento dado, para poder entrar a algunas carreras profesionales, carreras de formación pedagógica, o bien, aquellas donde se pueda colaborar. Y además, darles asistencias técnicas en sus ramas, en aquellas áreas donde ellos necesiten y, en algunos momentos, también apoyarlos en espacios físicos para desarrollar algunas competencias, como ya lo hemos hecho”.

Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Marcelo Zavala Jara, señaló que el objetivo es generar colaboraciones en prácticas y asesorías, estableciendo un plan de trabajo anual para fomentar la actividad física, la recreación y el buen uso del tiempo libre.

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