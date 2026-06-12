UST lanza Premio Nacional en Investigación en Género y Territorios para incentivar la ciencia

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La Universidad Santo Tomás busca reconocer estudios sobre desigualdades de género con un premio de $1,5 millones por propuesta ganadora.

La Universidad Santo Tomás (UST) ha lanzado el Premio Nacional en Investigación en Género y Territorios, una iniciativa que tiene como objetivo promover la investigación con enfoque de género en Chile y reconocer estudios que aborden desigualdades desde una perspectiva local y descentralizada. El premio ofrece un incentivo económico de $1,5 millones por propuesta ganadora.

Esta iniciativa está abierta a investigadoras e investigadores de todas las universidades del país y de diversas áreas del conocimiento. El premio busca fortalecer la producción científica en Chile, especialmente aquella que contribuye a una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

Impulsado por el Proyecto InES Género en I+D+i+e de la UST y apoyado por la Dirección General de Investigación e Innovación, el premio cuenta con dos categorías: Investigación Inicial (para personas hasta 45 años con magíster o doctorado finalizado hace máximo cinco años) e Investigación Senior (para mayores de 45 años con doctorado finalizado hace más de cinco años). Los trabajos deben haber sido publicados como artículos científicos, capítulos de libro o libros con referato externo.

“Invitamos a toda la comunidad investigadora a participar de esta convocatoria. Su trabajo es fundamental para visibilizar, comprender y abordar las desigualdades de género presentes en los distintos territorios, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa”, señaló la Rectora Nacional de UST, Claudia Peirano Rodríguez.

Las fechas clave del proceso incluyen el cierre de postulaciones el 19 de junio de 2026, la publicación de admisibilidad el 24 de junio de 2026 y la publicación de resultados el 15 de julio de 2026. Más información y bases están disponibles en www.ust.cl.

Además del premio nacional, el Proyecto InES Género UST ha desarrollado otras acciones para potenciar la investigación con enfoque de género y reducir las brechas en ciencias. Entre estas se incluyen el premio Tesis con Enfoque de Género de Pre y Postgrado, el concurso “Creación de redes de investigadoras y apoyo a iniciativas académicas autogestionadas”, y cursos para la comunidad investigadora UST enmarcados en el Programa “Igualdad de Género en I+D+i+e”.

“Es necesario darle visibilidad al trabajo de hombres y mujeres que investigan con perspectiva de género. Esto es gran relevancia para las ciencias porque impacta directamente sobre la calidad y abre puertas a nuevas preguntas, contribuyendo a reflejar de mejor manera a la sociedad en su conjunto”, explica Pamela Caro, Directora de InES Género UST.

El proyecto también cuenta con una línea de trabajo para fortalecer el liderazgo femenino, realizando por segundo año consecutivo el Programa “Mujeres y Liderazgo Científico”, que actualmente cuenta con 32 investigadoras participantes, sumándose a las 30 egresadas de la versión 2025.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.