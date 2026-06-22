Usuarios de Gendarmería se capacitarán como asistentes de equinoterapia en Putaendo

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Un convenio entre Gendarmería y la Fundación Forand permitirá a los internos del Centro de Educación y Trabajo acceder a cursos de oficios ecuestres para facilitar su reinserción laboral.

Un convenio alcanzado por la Fundación Forand y Gendarmería de Chile permitirá que usuarios del Centro de Educación y Trabajo (CET) Putaendo realicen cursos de oficios vinculados al mundo ecuestre, permitiéndoles reinsertarse laboralmente. El acuerdo establece que usuarios que cumplen su condena en el CET realizarán labores de aseo, mantención de áreas verdes, soldadura y reparaciones en las dependencias de la Fundación, ubicada en el sector de Rinconada Guzmán. Por su parte, Forand les impartirá cursos de formación de petiseros, asistentes en equinoterapia y amansa responsable.

El alcance de iniciativas de este tipo fue resaltado por el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, quien además destacó el trabajo del CET: “Este año, durante el aniversario de la comuna de Putaendo, el municipio realizó un reconocimiento a nuestro CET por su aporte al desarrollo local. Este acuerdo es otra muestra del compromiso del CET con la comuna y de las buenas relaciones que mantiene con la comunidad en general. Sin duda se trata de una novedosa y muy atractiva oportunidad para nuestros usuarios, quienes ya cuentan con una nueva herramienta que les permitirá rehacer su vida”.

Anualmente en la unidad penal putaendina se imparten talleres de panadería, soldadura y electricidad, pero no se contaba con oficios vinculados al mundo rural. Así lo afirmó el jefe del CET, suboficial mayor Claudio Menares: “Nosotros tenemos usuarios que son forjados en el campo, así que con esto vemos que podemos lograr acortar esa brecha que teníamos en capacitar en oficio a este tipo de usuarios. Todos los años capacitamos en soldadura, en panadería, en electricidad, pero veíamos que nos faltaba esto, nos faltaba este rubro, este oficio. Ya hemos conversado con algunos usuarios que están muy interesados en poder capacitarse”.

Por su parte, Yeni Iturrieta Muñoz, directora de la Fundación, destacó el valor de la iniciativa: “Cuando hablamos de inclusión creemos en inclusión integral, no solamente para personas en situación de discapacidad, sino que para todas las personas que necesitan una ayuda y reinserción social. Por esta razón es que estamos firmando este convenio que consiste, básicamente, en que los reclusos dejen su huella acá, en la Fundación, a partir de la elaboración de áreas verdes, que vayan dejando un legado, pero a la vez nosotros como institución entregarle herramientas de reinserción social reales”.

La Fundación, que lleva tres años atendiendo a personas de distintas edades en situación de discapacidad, realizó un campeonato de equitación adaptada. Para la oportunidad contaron con el apoyo de usuarios del CET, quienes se encargaron de la preparación y mantención de la cancha.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.