UV lanza proyecto Conocimientos 2030 para potenciar investigación e innovación al servicio del territorio

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La iniciativa busca fortalecer la formación, la innovación social y la vinculación con el entorno en las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de Valparaíso.

La Universidad de Valparaíso (UV) realizó el lanzamiento del proyecto Conocimientos 2030, una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, financiada por la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID). Este plan tiene como objetivo transformar la investigación y la formación en Artes, el Derecho y Ciencias Sociales, mediante un enfoque interdisciplinario, con perspectiva de género y una mayor conexión con las necesidades del territorio.

El evento estuvo encabezado por Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, y contó con la participación de Arianne Lütecke, Seremi de Ciencia de la Región de Valparaíso; Cristóbal Mira, SECPLA de la Municipalidad de Valparaíso; Henry Bauer, encargado de innovación municipal, Independencia Ciudadana; la directiva del proyecto compuesta por los académicos Juan Sandoval y Natalia Calderón, y otras autoridades de la UV.

Ariane Lüttecke, Seremi de Ciencia de la Región de Valparaíso, destacó la relevancia del proyecto: “la adjudicación de este proyecto Conocimientos 2030, que involucra a las ciencias sociales, al arte y la mirada regional de la Universidad de Valparaíso, abre puertas de articulación con nuestra Seremía porque permite que podamos evaluar el impacto de las decisiones de políticas públicas, que puedan transformarse en trabajo articulado entre la comunidad y los académicos, dándole una mirada de impacto social, de valor para las personas que habitan la ciudad y la comuna y la región de Valparaíso”.

Por su parte, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, enfatizó la importancia estratégica de la iniciativa: “como Universidad siempre hemos esperado ser una contribución al desarrollo de nuestro país, pero también de nuestro territorio y de nuestra región. No sólo en el ámbito tecnológico, también en innovación social, al tratar de comprender las transformaciones que ocurren en nuestra sociedad, las brechas y desafíos. Y este proyecto busca hacer sinergia también con otras iniciativas de la Universidad, apuntando precisamente en esa dirección y para una Universidad del Estado como la nuestra, que busca tener una relación con el territorio muy profunda, esta es una iniciativa estratégica de la primera importancia”.

Juan Sandoval, director del Proyecto Conocimientos 2030 y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, explicó que la iniciativa “tiene un eje fundamental que es potenciar la interdisciplina con el propósito de impactar en las necesidades y los problemas más relevantes presentes en la realidad de la ciudad y de la región. Nuestro objetivo es generar condiciones para que la investigación y la creación que se desarrolla en estas Facultades se puedan articular de mejor manera, con más pertinencia, con más sentido de realidad con aquellas necesidades que presenta la región, la política pública y las organizaciones de la sociedad civil”.

Intercambio de experiencias desde la academia y los municipios

Durante la actividad, se llevó a cabo un conversatorio titulado “Innovación e interdisciplina: horizontes para los desafíos del Siglo XXI”, en el que participaron Cristóbal Mira, SECPLA de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso; Henry Bauer, Encargado de Innovación Municipal de la comuna de Independencia; la Dra. Elizabeth Simbürger, académica del doctorado de estudios interdisciplinarios de la UV, y la Dra. Natalia Calderón, directora alterna del proyecto Conocimientos 2030, quien moderó la charla.

Cristóbal Mira señaló que: “para la Municipalidad de Valparaíso es sumamente importante ser parte de este proyecto Conocimientos 2030. Es muy relevante como el conocimiento desde la universidad, de manera interdisciplinaria, puede aportar a buscar soluciones para los porteños y porteñas. Creemos que este trabajo es de suma importancia en esa línea, en buscar soluciones a problemas complejos que hoy enfrentan los distintos cerros, el plan de la ciudad y creemos que el conocimiento que se aloja en la universidad es clave para abordar los desafíos de Valparaíso”.

Henry Bauer, Encargado de Innovación Municipal, Independencia Ciudadana, comentó: “me parece muy interesante que se junte la academia, con el mundo de la innovación social. Yo vengo de un área municipal en donde estamos trabajando directamente en el territorio con las personas. Así que me parece muy bueno que se junte la academia con las personas que realizan acciones en el territorio con la investigación para que se realizan proyectos nuevos y se puedan replicar estas experiencias”.

Líneas estratégicas del proyecto Conocimientos 2030

Conocimientos 2030 propone un plan estratégico que involucra a las facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para abordar problemáticas complejas a través de la colaboración, la transferencia de conocimiento y la innovación pública y cultural. Entre sus principales líneas de acción, la iniciativa contempla la actualización curricular de pre y posgrado con enfoque interdisciplinario, la creación de espacios de trabajo conjunto con actores del territorio y el impulso a políticas de ciencia abierta que faciliten el acceso y circulación del conocimiento.

El proyecto también incorpora un eje orientado a reducir brechas de género, mediante programas de formación, mentorías y acciones para fortalecer el liderazgo de mujeres en investigación, así como la implementación de mecanismos institucionales que promuevan la equidad en la comunidad universitaria.

Entre los resultados esperados se encuentran el rediseño de planes de estudio, el fortalecimiento de la vinculación con comunidades y actores públicos, y la consolidación de un modelo de investigación orientado a la innovación social, cultural y pública.

Con este lanzamiento, la Universidad de Valparaíso apuesta por avanzar hacia una investigación más conectada con el entorno, que contribuya al desarrollo social, cultural y económico tanto a nivel regional como nacional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.