UVM consolida alianza con universidad española para impulsar movilidad internacional e investigación

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Autoridades de la Universidad Viña del Mar visitaron la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, para avanzar en una agenda de colaboración que contempla programas académicos conjuntos e investigación aplicada.

Con el propósito de fortalecer su estrategia de internacionalización y ampliar las oportunidades de colaboración académica y científica, una delegación de la Universidad Viña del Mar (UVM) realizó una visita institucional a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), España. La comitiva estuvo integrada por el rector UVM, Carlos Isaac; la vicerrectora de Vinculación y Desarrollo, Francisca Huber; y el director de Internacionalización, Marcos Avilez, quienes fueron recibidos por las autoridades académicas locales.

Durante la jornada, conocieron el modelo de internacionalización desarrollado por la UCAM, así como su experiencia en deporte de alto rendimiento, investigación aplicada y colaboración con empresas. Ambas instituciones identificaron oportunidades de trabajo conjunto en materias de dobles titulaciones, movilidad estudiantil y académica, cursos de corta duración, proyectos europeos, codirección de tesis y programas conjuntos en áreas estratégicas como deporte, salud, nutrición, biomedicina, tecnología e inteligencia artificial.

El rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac, destacó que “la internacionalización constituye un eje estratégico para el desarrollo institucional. Fortalecer vínculos con universidades de reconocido prestigio como la UCAM nos permite ampliar las oportunidades de formación para nuestros estudiantes, impulsar la investigación colaborativa y seguir proyectando a la UVM en redes internacionales de excelencia”.

Por su parte, la vicerrectora de Vinculación y Desarrollo, Francisca Huber, señaló que “la Universidad Viña del Mar ha definido el deporte como uno de sus ejes estratégicos de desarrollo, entendiendo su aporte a la formación integral, la salud, la investigación y la vinculación con el entorno. Conocer la experiencia de la UCAM, referente internacional en deporte de alto rendimiento, nos permite identificar oportunidades concretas de colaboración que contribuirán a fortalecer este ámbito en nuestra institución y generar nuevas oportunidades para estudiantes, académicos y nuestras selecciones deportivas”.

En tanto, el director de Internacionalización UVM, Marcos Avilez, explicó que “esta visita permitió avanzar en una agenda concreta de colaboración con la UCAM, identificando oportunidades que trascienden la movilidad tradicional. Estamos proyectando iniciativas en investigación, innovación, programas académicos conjuntos y proyectos internacionales que fortalecerán la presencia global de la UVM y ampliarán las oportunidades de desarrollo para estudiantes, académicos e investigadores”.

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