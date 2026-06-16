UVM y Everton sellan alianza para prácticas de estudiantes de la salud

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Convenio entre la Universidad Viña del Mar y el club deportivo Everton potenciará la formación práctica de alumnos del área de la salud en entornos reales.

La Universidad Viña del Mar (UVM) y el club deportivo Everton han firmado un importante convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida realizar sus prácticas profesionales e internados en las dependencias del club. Este acuerdo busca fortalecer su formación académica a través de experiencias directas en contextos reales vinculados al deporte y la salud.

El acuerdo establece la creación de un Campo de Formación Asistencial y Clínico, donde los alumnos de carreras como Kinesiología, Nutrición y Dietética, Terapia Ocupacional y Entrenador Deportivo, podrán llevar a cabo sus actividades académicas y prácticas en las instalaciones de Everton, particularmente en el Centro Integral Movida. Esto les brindará la oportunidad de complementar su formación teórica con experiencias prácticas en promoción de la salud, rehabilitación, deporte y trabajo interdisciplinario.

El rector de la UVM, Carlos Isaac, enfatizó la importancia de esta unión, calificándola como una oportunidad valiosa para generar nuevos espacios de formación y desarrollar iniciativas conjuntas entre ambas instituciones, fortaleciendo así el aporte al territorio.

Por su parte, el presidente corporativo de Everton, Cristian Castro, destacó la relevancia de fortalecer alianzas con la academia regional, señalando que el convenio potenciará el desarrollo del conocimiento en diversas áreas y consolidará un trabajo colaborativo beneficioso para ambas partes y la comunidad.

La Dra. Karla Hernández, directora del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y el Deporte de la UVM, subrayó el aporte significativo del convenio para abordar los desafíos de la Facultad de Ciencias de la Vida, mientras que José Zapata, jefe de carrera de Entrenador Deportivo, resaltó el impacto positivo en la formación de futuros profesionales, permitiéndoles desarrollar competencias en contextos reales del deporte formativo, dirigido y de alto rendimiento.

Según lo estipulado, la UVM se encargará de la planificación académica, supervisión y evaluación de los estudiantes, mientras que Everton proporcionará los espacios, infraestructura y apoyo técnico necesarios. El acuerdo también incluye disposiciones sobre protección de la salud mental, promoción de la sana convivencia y prevención de situaciones de acoso y discriminación.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.