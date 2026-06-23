Vacaciones de invierno: EFE Valparaíso invita a disfrutar de panoramas culturales y de naturaleza conectando en tren

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El servicio Tren Limache-Puerto facilitará el traslado a diversas actividades en Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana, sumando beneficios en electromovilidad y buses de combinación.

El Gran Valparaíso ya se encuentra en periodo de vacaciones de invierno y una variada agenda de panoramas para grandes y chicos está disponible a lo largo del trayecto del Tren Limache-Puerto. Por ello, EFE Valparaíso realizó una invitación a la comunidad para trasladarse de manera cómoda y segura utilizando el tren, sus buses de combinación, o bien, aprovechar los beneficios especiales para los usuarios del servicio.

María Alicia Sánchez, gerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, destacó que: “Durante estas vacaciones de invierno el servicio Tren Limache-Puerto estará operando con toda su capacidad para que las personas puedan llegar se una manera cómoda, segura y sustentable a todos los panoramas que se desarrollarán en lugares cercanos a nuestras estaciones. Además del tren, recordar que están las combinaciones con los buses C, que permiten, por ejemplo, llegar a lugares de interés como el parque La Reserva y también los buses nocturnos para quienes disfrutan de la oferta gastronómica y cultural de Valparaíso y Viña del Mar. A esto se suman beneficios para nuestros usuarios como los descuentos en los scooters eléctricos que ya están disponibles”.

Entre los beneficios destacados se encuentra un descuento especial para el uso de monopatines eléctricos en Viña del Mar y Limache. Los usuarios que realicen una carga desde $3.000 en su tarjeta Conecta pueden registrar su comprobante en el sitio web de la empresa para recibir un cupón de descuento para las firmas Whoosh y LIME a través de correo electrónico.

En el ámbito cultural, la Corporación Cultural Ojo de Pescado programó un ciclo de cine infantil y juvenil en puntos cercanos a las estaciones. En el Teatro Municipal de Valparaíso (cercano a estaciones Barón y Francia) se presentarán muestras de cortometrajes los días 24 y 27 de junio a las 16:00 horas. Asimismo, en el Parque Cultural de Valparaíso (cercano a estación Bellavista) se exhibirán producciones los días 26 de junio y 3 de julio.

Alejandra Fritis, directora artística de la Corporación Ojo de Pescado, extendió la invitación señalando: “Queremos compartir con los niños, niñas y familias de la región de Valparaíso, sobre todo aquellos y aquellas que se movilizan hacia Valparaíso a través de EFE Trenes, a que nos acompañen en las actividades que tenemos programadas para ustedes en vacaciones de invierno en esta celebración de los 15 años de Ojo de Pescado”.

Por su parte, Villa Alemana ofrece una cartelera de cine en el Centro Cultural Gabriela Mistral y en el Teatro Pompeya, a pasos de la Estación Villa Alemana. Adicionalmente, el Parque La Reserva de Peñablanca estará abierto de martes a domingo, destacando una gran jornada comunitaria el sábado 27 de junio con feria ambiental, corrida familiar y recreación. Para llegar a este recinto, los usuarios pueden abordar el bus de combinación C02 en la Estación Peñablanca.

Finalmente, la bohemia porteña se concentrará en el sector de Bellavista con presentaciones de artistas como Los Vikings 5, Claudio Valenzuela, Banda Conmoción, Julius Popper y Bersuit Vergarabat en Trotamundos Bellavista. Para facilitar el retorno, los buses nocturnos operarán con regularidad entre Puerto y Peñablanca.

Felipe Figueroa, productor de Trotamundos Valparaíso, valoró la alianza de conectividad: “Durante junio y julio Trotamundos está activo totalmente con eventos de miércoles a sábado, una cartelera amplia. Para nosotros el trabajo que estamos haciendo junto a EFE es fundamental, nuestros clientes están muy contentos y agradecidos del bus N1, que hace que el trayecto y la conectividad con Quilpué y Villa Alemana esté presente durante las 24 horas”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.