Vacaciones de invierno en el Parque Cultural de Valparaíso: 20 actividades gratuitas para la comunidad

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Más de 20 actividades gratuitas invitan a niñas, niños, adolescentes y sus familias a vivir una experiencia de encuentro, creatividad y exploración durante el receso escolar.

El Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) ofrece una nueva edición de “Parque en Invierno”, una programación especialmente diseñada para que niñas, niños y adolescentes disfruten, aprendan y compartan en un espacio abierto a la comunidad. Entre el martes 23 de junio y el domingo 5 de julio, el Parque ofrecerá más de 20 actividades gratuitas que transformarán sus distintos espacios en escenarios de creación, juego, aprendizaje y encuentro, convirtiéndose en una alternativa cultural para disfrutar las vacaciones en Valparaíso.

Andrés Soffia, director ejecutivo del PCdV, destacó la iniciativa: “nos desafía y entusiasma que durante estas dos semanas el Parque Cultural de Valparaíso se adapte a un público prioritario como son niñas, niños y adolescentes mediante experiencias formativas y creativas desde diversas disciplinas artísticas, pero también que se vea como un espacio que le otorga a la comunidad una alternativa para disfrutar del encuentro familiar y social, de manera gratuita, segura y educativa”.

La programación 2026 contempla una propuesta interdisciplinaria que reúne talleres, laboratorios creativos, experiencias de exploración, presentaciones artísticas, actividades comunitarias y acciones de mediación. Estas actividades son posibles gracias a la colaboración con diversas instituciones y compañías artísticas, articulando arte, educación, ciencia, sostenibilidad, memoria, salud comunitaria y participación ciudadana.

“Parque en Invierno” busca que las familias hagan suyo este espacio, encontrando un lugar donde puedan compartir, recorrer, jugar, conversar y vivir nuevas experiencias junto a otras comunidades. El Parque Cultural de Valparaíso, ubicado en calle Cumming #590, reafirma su vocación social como un espacio de encuentro intergeneracional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.