17/06/2026
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Vacaciones de invierno en el Parque Cultural de Valparaíso: 20 actividades gratuitas para la comunidad

Marcelo Andrade Saez

Más de 20 actividades gratuitas invitan a niñas, niños, adolescentes y sus familias a vivir una experiencia de encuentro, creatividad y exploración durante el receso escolar.

Niños participando en una actividad creativa con materiales sobre una mesa verde.

El Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) ofrece una nueva edición de “Parque en Invierno”, una programación especialmente diseñada para que niñas, niños y adolescentes disfruten, aprendan y compartan en un espacio abierto a la comunidad. Entre el martes 23 de junio y el domingo 5 de julio, el Parque ofrecerá más de 20 actividades gratuitas que transformarán sus distintos espacios en escenarios de creación, juego, aprendizaje y encuentro, convirtiéndose en una alternativa cultural para disfrutar las vacaciones en Valparaíso.

Andrés Soffia, director ejecutivo del PCdV, destacó la iniciativa: “nos desafía y entusiasma que durante estas dos semanas el Parque Cultural de Valparaíso se adapte a un público prioritario como son niñas, niños y adolescentes mediante experiencias formativas y creativas desde diversas disciplinas artísticas, pero también que se vea como un espacio que le otorga a la comunidad una alternativa para disfrutar del encuentro familiar y social, de manera gratuita, segura y educativa”.

La programación 2026 contempla una propuesta interdisciplinaria que reúne talleres, laboratorios creativos, experiencias de exploración, presentaciones artísticas, actividades comunitarias y acciones de mediación. Estas actividades son posibles gracias a la colaboración con diversas instituciones y compañías artísticas, articulando arte, educación, ciencia, sostenibilidad, memoria, salud comunitaria y participación ciudadana.

“Parque en Invierno” busca que las familias hagan suyo este espacio, encontrando un lugar donde puedan compartir, recorrer, jugar, conversar y vivir nuevas experiencias junto a otras comunidades. El Parque Cultural de Valparaíso, ubicado en calle Cumming #590, reafirma su vocación social como un espacio de encuentro intergeneracional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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