Vacaciones de invierno en Valparaíso: Conoce la variada cartelera de actividades gratuitas para toda la familia

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El municipio porteño desplegará una amplia agenda que incluye talleres deportivos, expresiones artísticas, exposiciones culturales y la tradicional Fiesta de San Pedro.

Una amplia gama de panoramas para disfrutar en familia y para todas las edades es lo que brindará Valparaíso durante las vacaciones de invierno escolares que comienzan el próximo lunes 22 de junio. El municipio porteño contará con talleres deportivos y culturales gratuitos en distintos sectores de la ciudad, permitiendo que tanto residentes como visitantes accedan a diversas alternativas de recreación.

Respecto del cronograma de actividades que ofrece la comuna para este período de descanso, la alcaldesa, Camila Nieto, expresó que “invito a todos los porteños y porteñas y a quienes nos van a visitar durante estos días de vacaciones a que participen de todos los eventos que ofrece la ciudad de Valparaíso, que son para todos los gustos y edades. Especialmente, también, los que hemos preparado como municipio. Tendremos una diversidad de eventos deportivos, culturales y artísticos para toda la comunidad.”

Dentro de los hitos más destacados de la temporada se encuentra la celebración de la Fiesta de San Pedro, que se desarrollará el lunes 29 de junio, de 08:00 a 20:00 horas, en las caletas Portales y Membrillo. Asimismo, el 11 de julio se realizará una nueva versión de la “Expovino” en el Terminal de Pasajeros Valparaíso. En el ámbito de los museos, los días 23 y 30 de junio se llevará a cabo un taller de invierno en el Museo Marítimo Nacional, mientras que el Museo Histórico de Placilla albergará la Exposición Temporal Ciclo de Arte y Patrimonio hasta el 4 de julio.

La oferta artística también contempla el concierto de Gerardo Saks el 26 de junio en el Centro de Extensión Duoc-UC, y la presentación de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena el 27 de junio en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ese mismo día, “Los Afuerinos” se presentarán en la Sala Rivoli a las 22:30 horas, y se realizará la actividad “Plantar y Danzar” en Espacio la Compañía. Para los más pequeños, el Museo Baburizza ofrecerá talleres infantiles los días 23, 25, 30 de junio y 2 de julio, sumado al taller “Súbete al Escenario” en el Teatro Museo del Títere y El Payaso.

En materia deportiva, la Municipalidad de Valparaíso contempla una serie de talleres gratuitos sin inscripción previa. Entre ellos destaca el “Encuentro por el buen vivir” de las Escuelas Deportivas Populares de Básquetbol el 20 de junio en el Gimnasio del Estadio O’Higgins, un taller de fútbol del 22 al 26 de junio en la cancha Las Palmas del cerro Placeres, y el taller psicomotriz “Saltos, giros y sonrisas” en la junta de vecinos Nº188 del mismo cerro.

Finalmente, la agenda cultural municipal incluye el show circense “Carpa Azul” el 24 de junio en el Centro Diurno Adulto Mayor de Rodelillo, el taller de títeres “Cuéntalo con calcetines mágicos” en la Biblioteca Municipal de Playa Ancha, y la exhibición de cortometrajes “Pequeños Encuentros: historias de amistad” en el Teatro Municipal en alianza con Ojo de Pescado. Además, la Galería Municipal de Arte mantendrá abierta la exposición “Aquí se crea” hasta el 11 de julio, y el 25 de junio se realizará un taller de confección de máscaras en Tranque Seco, Rodelillo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.