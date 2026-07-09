Vale todo: la exitosa teleserie brasileña que regresa a las pantallas de Canal 13

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El próximo 20 de julio, la señal vuelve a apostar por la tradición de las producciones brasileñas con el estreno de la nueva versión de este clásico de la televisión.

Canal 13 anunció el regreso de las teleseries brasileñas a su horario de almuerzo con el estreno de la nueva versión de “Vale todo”, producción de Globo que se emitirá a partir del lunes 20 de julio a las 15:00 horas. La historia, ambientada entre Río de Janeiro y Foz de Iguazú, promete repetir el impacto de su versión original de 1989.

El elenco está encabezado por Bella Campos, quien interpreta a “María de Fátima Accioli”. Sobre su rol, la actriz comenta: “Mi personaje tiene una cierta inocencia que la hace creer en el camino fácil, y cuando en redes sociales ve la vida perfecta del resto, la desea, porque es completamente diferente al universo en el que ella vive con su madre”.

Por su parte, Taís Araújo da vida a “Raquel Accioli”, una madre abnegada que lucha por el bienestar de su hija. “‘Raquel’ es una mujer esencialmente brasileña, de esas que uno conoce y que viven luchando. Una madre sola que se casó muy joven y, cuando ese matrimonio se volvió violento, tomó a su hija y se fue a vivir con su padre a Foz de Iguazú”, explica la intérprete.

La trama también cuenta con la participación de Cauã Reymond como el villano “César Ribeiro”. “‘César’ es un villano, y es muy interesante para mí interpretar a un personaje que no tiene ningún escrúpulo prácticamente. Lo veremos unirse con ‘María de Fátima’ en una trama de estafas donde todo vale a la hora de hacer dinero”, señala el actor. Finalmente, Débora Bloch encarna a la poderosa “Odette Roitman”, descrita como una mujer egocéntrica y clasista que busca aliados para controlar la vida de su familia.

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