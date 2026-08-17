Valparaíso busca a la mejor empanada de la comuna en concurso gastronómico 2026

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La Municipalidad de Valparaíso invita a los locales gastronómicos formalizados a participar en el concurso “La Mejor Empanada de Valparaíso 2026”, que premiará las mejores preparaciones en tres categorías.

La Municipalidad de Valparaíso, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, ha lanzado una convocatoria abierta para los establecimientos gastronómicos de la comuna. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Área de Gastronomía del CFT Santo Tomás Viña del Mar, busca potenciar el comercio local y celebrar el inicio del Mes de la Patria.

El concurso contempla tres categorías: Mejor Empanada Tradicional de Pino al Horno, Mejor Empanada de Mariscos al Horno y Mejor Empanada Vegetariana al Horno. Un jurado especializado visitará los locales entre el 25 y el 31 de agosto para evaluar aspectos como la calidad de los ingredientes, la masa, el horneado, el sabor y la presentación.

Sobre esta instancia, la alcaldesa Camila Nieto señaló: “Queremos que los locales de Valparaíso se atrevan a participar, que nos muestren sus mejores empanadas y que podamos reconocer el talento y la tradición que existe en nuestra comuna. Esta es una oportunidad para que nuestros establecimientos se den a conocer, atraigan nuevos clientes y sean parte de una celebración que pone en valor nuestra gastronomía y nuestro comercio local”.

Los establecimientos interesados tienen plazo para postular hasta el jueves 20 de agosto a las 23:59 horas. Los locales seleccionados formarán parte de la “Ruta de la Empanada de Valparaíso 2026” y participarán en la Fiesta de la Empanada, que se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre en la Plaza Cívica, donde se realizará la premiación y una feria gastronómica.

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