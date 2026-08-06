Valparaíso celebra el Mes de la Niñez con una amplia cartelera de actividades gratuitas

Cargando... Cargando...

La Municipalidad de Valparaíso ha preparado una nutrida agenda de eventos culturales, deportivos y recreativos que se extenderán durante todo agosto en diversos sectores de la comuna.

Con una programación diseñada para el disfrute de niños, niñas, jóvenes y sus familias, la Municipalidad de Valparaíso dio inicio a la celebración del Mes de la Niñez. La iniciativa busca promover espacios seguros de encuentro, recreación y participación, fortaleciendo el acceso a actividades gratuitas en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los hitos más esperados es la tradicional “Calle de la Niñez”, que se llevará a cabo el domingo 30 de agosto, desde las 11:00 horas, en la Plaza Victoria y calle Simón Bolívar. Este evento transformará el centro de la ciudad en un punto de encuentro donde los asistentes podrán disfrutar de zumba, patinaje, taca taca, ping pong, bibliomóvil, juegos inflables, pintacaritas y presentaciones de chinchineros.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, extendió una invitación a la comunidad señalando que “Tenemos una variada propuesta programática gratuita para este Mes de la Niñez, con actividades que son para todos los gustos: actividades deportivas, comunitarias, culturales, circenses para los niños y niñas de nuestra ciudad, pensando en que puedan celebrar su mes con sus familias y que el domingo 30 de agosto disfruten de una inolvidable jornada de entretención que les vamos a tener preparada en la Calle de la Niñez”.

La cartelera incluye además eventos como el “Esbirros Fest” en el Mercado Puerto, caminatas familiares en el Parque Quebrada Verde, funciones de cine del Festival Ojo de Pescado en el Teatro Municipal y el cierre de las Escuelas Populares de Básquetbol en el Fortín Prat, entre otras iniciativas barriales.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

