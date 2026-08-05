05/08/2026
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Valparaíso celebrará la Gala de Tunas: un encuentro cultural de las universidades del CRUV

Marcelo Andrade Saez

El Teatro Municipal de Valparaíso será el escenario de un encuentro gratuito que reunirá a las agrupaciones de las cuatro universidades tradicionales de la región este viernes 7 de agosto.

Integrantes de las tunas universitarias durante una presentación musical.

Con el propósito de promover la cultura y fortalecer los vínculos institucionales, el Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso, ha organizado la “Gala de Tunas”. El evento se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a partir de las 18:30 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad, con entrada liberada por orden de llegada.

La jornada contará con la participación de las cuatro universidades tradicionales de la región: la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la Universidad de Valparaíso (UV), la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). En representación de la UPLA, se presentarán la Tuna Femenina y la Tuna de la Facultad de Arte, acompañadas por la Tuna de Distrito de la PUCV, la Tuna Universitaria de la USM y la Tuna de Distrito de la UV.

Presentación de la Tuna Femenina en el escenario del Teatro Municipal.

Joselyn Carvajal Guzmán, integrante de la Comisión de Extensión del CRUV y de la Unidad de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria de la UPLA, destacó el valor de esta iniciativa: “La Gala de Tunas busca poner en valor esta tradición artística y cultural universitaria, acercándola gratuitamente a la comunidad y generando un espacio de encuentro entre universidades tradicionales. Esta iniciativa colaborativa reúne a las tunas de nuestras universidades en un mismo escenario, fortaleciendo los vínculos, compartiendo las tradiciones y contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural de Valparaíso”.

Agrupación de tuna femenina interpretando canciones frente al público.

Por su parte, Lucas Hidalgo, integrante de la Tuna de la Facultad de Arte de la UPLA, extendió una invitación a la comunidad: “Los quiero dejar invitados a este espacio recreativo, estaremos todas las tunas de la Quinta Región compartiendo nuestra música, nuestra alegría, nuestras fantásticas canciones y la fraternidad y hermandad que nos caracteriza como buena tuna y nuestra picardía como buenos porteños”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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