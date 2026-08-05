Valparaíso celebrará la Gala de Tunas: un encuentro cultural de las universidades del CRUV

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El Teatro Municipal de Valparaíso será el escenario de un encuentro gratuito que reunirá a las agrupaciones de las cuatro universidades tradicionales de la región este viernes 7 de agosto.

Con el propósito de promover la cultura y fortalecer los vínculos institucionales, el Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso, ha organizado la “Gala de Tunas”. El evento se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a partir de las 18:30 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad, con entrada liberada por orden de llegada.

La jornada contará con la participación de las cuatro universidades tradicionales de la región: la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la Universidad de Valparaíso (UV), la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). En representación de la UPLA, se presentarán la Tuna Femenina y la Tuna de la Facultad de Arte, acompañadas por la Tuna de Distrito de la PUCV, la Tuna Universitaria de la USM y la Tuna de Distrito de la UV.

Joselyn Carvajal Guzmán, integrante de la Comisión de Extensión del CRUV y de la Unidad de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria de la UPLA, destacó el valor de esta iniciativa: “La Gala de Tunas busca poner en valor esta tradición artística y cultural universitaria, acercándola gratuitamente a la comunidad y generando un espacio de encuentro entre universidades tradicionales. Esta iniciativa colaborativa reúne a las tunas de nuestras universidades en un mismo escenario, fortaleciendo los vínculos, compartiendo las tradiciones y contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural de Valparaíso”.

Por su parte, Lucas Hidalgo, integrante de la Tuna de la Facultad de Arte de la UPLA, extendió una invitación a la comunidad: “Los quiero dejar invitados a este espacio recreativo, estaremos todas las tunas de la Quinta Región compartiendo nuestra música, nuestra alegría, nuestras fantásticas canciones y la fraternidad y hermandad que nos caracteriza como buena tuna y nuestra picardía como buenos porteños”.

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