Valparaíso despliega operativo de emergencia con más de 400 funcionarios tras sistema frontal

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El municipio porteño ha intensificado las labores de despeje de vías, remoción de escombros y atención social a los vecinos afectados por las intensas lluvias.

Un completo despliegue ha llevado a cabo el municipio de Valparaíso durante el paso del reciente sistema frontal, el cual provocó diversos incidentes en la comuna, incluyendo desprendimientos, derrumbes y daños en techumbres. Para enfrentar esta situación, más de 400 funcionarios municipales han trabajado en terreno, utilizando maquinaria pesada como camiones tolva, minicargadores y retroexcavadoras para habilitar calles y retirar escombros y árboles caídos.

En el ámbito social, se conformaron 22 duplas técnico-sociales que han permitido aplicar 244 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE). Paralelamente, a través del Departamento de Asistencia Técnica y las Oficinas Municipales de Zona, se ha gestionado la entrega de 2.400 cortes de nylon y 8.000 sacos de arena para las familias que lo han requerido.

La alcaldesa Camila Nieto destacó la utilidad de la plataforma “Valpo Alerta”, señalando que “durante estos días de emergencias hemos podido contar con la plataforma ´Valpo Alerta´, herramienta impulsada durante nuestra administración, la que nos ha permitido sistematizar y hacer seguimiento de una manera más estructurada, los más de 1.000 casos reportados, los que suelen llegar por distintas vías, tanto a través de la nuestra central telefónica, OMZ o concejales. Esto nos permite una mayor eficiencia a la hora de resolver los requerimientos de nuestros vecinos y vecinas”.

Respecto a los próximos días, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, informó que el personal de Alerta Temprana Municipal continúa monitoreando el clima. “Nuestro personal de Alerta Temprana Municipal se ha mantenido monitoreando un sistema nuevo que dejará precipitaciones que comenzarán durante esta jornada. Según los datos que manejamos, se espera la caída de seis milímetros de agua lluvia y una ventana para el día viernes, volviendo el sábado hasta el martes con aproximadamente diez milímetros en total para todos estos días”, detalló.

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