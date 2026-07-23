23/07/2026
Lo último:
ComunidadEmergenciasValparaíso

Valparaíso despliega operativo de emergencia con más de 400 funcionarios tras sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

El municipio porteño ha intensificado las labores de despeje de vías, remoción de escombros y atención social a los vecinos afectados por las intensas lluvias.

Maquinaria municipal realizando labores de despeje en calles de Valparaíso tras el sistema frontal.

Un completo despliegue ha llevado a cabo el municipio de Valparaíso durante el paso del reciente sistema frontal, el cual provocó diversos incidentes en la comuna, incluyendo desprendimientos, derrumbes y daños en techumbres. Para enfrentar esta situación, más de 400 funcionarios municipales han trabajado en terreno, utilizando maquinaria pesada como camiones tolva, minicargadores y retroexcavadoras para habilitar calles y retirar escombros y árboles caídos.

Equipo municipal recorriendo sectores afectados para evaluar daños y coordinar ayuda.

En el ámbito social, se conformaron 22 duplas técnico-sociales que han permitido aplicar 244 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE). Paralelamente, a través del Departamento de Asistencia Técnica y las Oficinas Municipales de Zona, se ha gestionado la entrega de 2.400 cortes de nylon y 8.000 sacos de arena para las familias que lo han requerido.

Funcionarios municipales inspeccionando zonas de riesgo y derrumbes en la comuna.

La alcaldesa Camila Nieto destacó la utilidad de la plataforma “Valpo Alerta”, señalando que “durante estos días de emergencias hemos podido contar con la plataforma ´Valpo Alerta´, herramienta impulsada durante nuestra administración, la que nos ha permitido sistematizar y hacer seguimiento de una manera más estructurada, los más de 1.000 casos reportados, los que suelen llegar por distintas vías, tanto a través de la nuestra central telefónica, OMZ o concejales. Esto nos permite una mayor eficiencia a la hora de resolver los requerimientos de nuestros vecinos y vecinas”.

Respecto a los próximos días, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, informó que el personal de Alerta Temprana Municipal continúa monitoreando el clima. “Nuestro personal de Alerta Temprana Municipal se ha mantenido monitoreando un sistema nuevo que dejará precipitaciones que comenzarán durante esta jornada. Según los datos que manejamos, se espera la caída de seis milímetros de agua lluvia y una ventana para el día viernes, volviendo el sábado hasta el martes con aproximadamente diez milímetros en total para todos estos días”, detalló.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Vista aérea nocturna del campo deportivo del Club La Estancilla tras la instalación de nuevas luminarias.

Inauguran millonarias mejoras en el campo deportivo del Club La Estancilla en Llay Llay

Marcelo Andrade Saez
La alcaldesa Camila Nieto y el gobernador Rodrigo Mundaca junto a trabajadores afectados por los despidos.

Alcaldesa Nieto y Gobernador Mundaca emplazan a Delegado Presidencial por despidos en Programa Proempleo

Marcelo Andrade Saez
Personal de salud municipal atendiendo a un paciente en operativo de vacunación.

Salud Municipal de Valparaíso supera el promedio nacional en vacunación contra la Influenza

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon