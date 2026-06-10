Valparaíso inicia nuevo ciclo de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos

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La iniciativa municipal contempla 480 intervenciones gratuitas y busca impulsar la tenencia responsable de mascotas en distintos puntos de la ciudad.

Un importante avance en materia de tenencia responsable de mascotas es el que está desarrollando Valparaíso, gracias a la ejecución de un nuevo ciclo de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, financiados 100% con recursos municipales y realizados por la clínica veterinaria móvil.

El inicio de este ciclo fue dado por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en la sede Club Deportivo La Aurora de Chile de Playa Ancha, donde decenas de vecinos se congregaron con sus mascotas para acceder a las intervenciones.

Al respecto, la alcaldesa Camila Nieto señaló que “hemos comenzado estas esterilizaciones con financiamiento municipal, equipos e insumos propios, a través de nuestra clínica veterinaria móvil, la que nos permite llegar a todos los lugares de Valparaíso. Estamos proyectando dos ciclos de esterilizaciones, alcanzando alrededor de 500, las que se van a acoplar, y espero que así sea, con la adjudicación de fondos y financiamiento de la SUBDERE. De esta manera, esperamos llegar, al igual que el año pasado, a más de 6.000 esterilizaciones. Ya presentamos el proyecto y estamos a la espera de adjudicarnos esta iniciativa y su financiamiento, de manera de ejecutar estas esterilizaciones en los cerros de Valparaíso”.

Asimismo, la jefa comunal precisó que “tuvimos una brecha bien importante por la ausencia de esterilizaciones constantes y masivas durante bastantes años en nuestra ciudad. Debido a ello, la situación en que se encuentran gatos y perros es bastante compleja, por lo que el llamado es a que la comunidad se reúna con sus respectivas unidades vecinales y juntas de vecinos. Como municipio, nos contactamos a través de ellas y con las delegaciones territoriales que tenemos en los cerros, y de esa manera, vamos esterilizando en distintos sectores”.

En este primer período, se realizarán 16 operativos distribuidos por cada Oficina Municipal de Zona (OMZ) y uno por cada Delegación Territorial, Placilla de Peñuelas y Laguna Verde. Cada jornada esterilizará a 15 animales, totalizando 240 intervenciones durante junio y julio, finalizando la primera semana de agosto. Posteriormente, se iniciará un segundo ciclo, sumando un total de 480 esterilizaciones.

Ana María Ardiles, presidenta de la junta de vecinos El Libertador Simón Bolívar, destacó la importancia de estos operativos: “Agradecer de corazón, profundamente, esta iniciativa de parte de la Municipalidad de Valparaíso, en representación de nuestra querida alcaldesa, pues esto no sólo es un beneficio para los animales, sino que también, un bienestar para toda la comunidad. Además, propende a una tenencia responsable de las mascotas y ayuda a controlar el crecimiento poblacional de los animalitos”.

Ariel Navarrete, médico veterinario y coordinador del Programa de Tenencia Responsable del municipio porteño, explicó los cuidados previos y posteriores a las intervenciones. Detalló que los animales deben cumplir con ayuno previo, estar sanos, ser mayores de cuatro meses y menores de siete años, y las hembras no deben estar en celo. Además, las razas braquicéfalas no pueden ser operadas por este programa. Después de la cirugía, los animales requieren reposo, medicación, mantener la herida limpia y permanecer dentro del hogar los primeros días.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.