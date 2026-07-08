Valparaíso inicia obras de emergencia vial en el entorno de Plaza Wheelwright y Barrio Puerto

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La iniciativa busca mejorar la seguridad y movilidad en 23 puntos críticos del sector, preservando la materialidad histórica del área.

El histórico Barrio Puerto de Valparaíso comenzó esta semana los trabajos de reparación de emergencia vial en los alrededores de la Plaza Wheelwright. Estas obras, que se extenderán por dos días, forman parte de un proyecto integral ejecutado bajo el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).

La inversión total del proyecto asciende a $119.943.073 y contempla la intervención de diversos ejes estratégicos, incluyendo las calles Valdivia, Pascal, Severín, Cajilla, San Martín con Cochrane, J.A. Vives y Almirante Goñi. El objetivo principal es reparar 23 puntos de calzada que presentaban un deterioro avanzado, garantizando la seguridad de peatones y conductores mientras se mantiene la materialidad original de las vías.

Tras el inicio de las faenas, la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, señaló que “este es un proyecto de emergencia, que trabaja con asfalto. Sin embargo, tenemos un diseño de proyecto que involucra la totalidad de la plaza, donde se pondrán en valor los adoquines del sector y las líneas férreas. Hoy, con este proyecto, se busca bachear los hoyos que están con un grado de peligrosidad importante, tanto para el transporte como los peatones, y es por eso que se trata de un proyecto de emergencia que se hará de forma muy rápida para interrumpir lo menos posible el tránsito del transporte público”.

Por su parte, Susanne Spichiger, jefa regional de la SUBDERE, destacó el impacto de estas inversiones en la comuna: “esto se enmarca dentro de otras iniciativas de alrededor de $1.000.000.000 asignados en la comuna por este programa, estando algunas en ejecución y otras en licitación. Esperamos seguir acompañando en este proceso en el rol estratégico que tiene Subdere con los municipios de la región”.

Esta intervención se suma a un plan municipal de reparaciones viales con financiamiento propio de $1.000.000.000, que comenzará a ejecutarse durante este mes de julio y que abarcará diversos sectores de la ciudad, incluyendo las localidades de Placilla de Peñuelas y Laguna Verde.

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