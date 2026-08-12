Valparaíso lanza “Oficios en Obra” para poner en valor el patrimonio y proyectarlo al futuro
La iniciativa busca fortalecer la transmisión de conocimientos y vincular los oficios tradicionales con la innovación tecnológica en la ciudad puerto.
En el Centex se realizó el lanzamiento de “Oficios en Obra: Encuentro de Innovación y Salvaguarda para el Patrimonio de Valparaíso”, instancia que presentó la programación del evento que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. La jornada inaugural contó con una experiencia inmersiva de Futurista 3D, que demostró cómo la tecnología puede contribuir a la educación y difusión patrimonial.
El encuentro, impulsado por el Departamento de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, busca poner en valor los oficios vinculados a la construcción y generar espacios de colaboración entre cultores, instituciones y la academia. La programación incluirá mesas de diálogo, talleres prácticos y demostraciones en vivo, organizados en torno a ejes como tradición, sostenibilidad y enfoque de género.
La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “una de las relevancias que tiene este proyecto es poner en valor el patrimonio arquitectónico de Valparaíso, la construcción y todos estos oficios que han sido pioneros en nuestra comuna y que se siguen manteniendo de manera tradicional”. Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catalina Dib, señaló que “tenemos que conectar esa prosperidad de la ciudad del 1900 con la prosperidad del 2026, del 2030 y del 2050. Este encuentro potencia esos oficios tradicionales, los proyecta hacia el futuro y genera estas redes importantes”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.