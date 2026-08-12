12/08/2026
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Valparaíso lanza “Oficios en Obra” para poner en valor el patrimonio y proyectarlo al futuro

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa busca fortalecer la transmisión de conocimientos y vincular los oficios tradicionales con la innovación tecnológica en la ciudad puerto.

Lanzamiento del encuentro Oficios en Obra en el Centex con presencia de autoridades y público.

En el Centex se realizó el lanzamiento de “Oficios en Obra: Encuentro de Innovación y Salvaguarda para el Patrimonio de Valparaíso”, instancia que presentó la programación del evento que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. La jornada inaugural contó con una experiencia inmersiva de Futurista 3D, que demostró cómo la tecnología puede contribuir a la educación y difusión patrimonial.

Presentación de la iniciativa Oficios en Obra ante la comunidad.

El encuentro, impulsado por el Departamento de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, busca poner en valor los oficios vinculados a la construcción y generar espacios de colaboración entre cultores, instituciones y la academia. La programación incluirá mesas de diálogo, talleres prácticos y demostraciones en vivo, organizados en torno a ejes como tradición, sostenibilidad y enfoque de género.

Exposición sobre oficios patrimoniales durante el lanzamiento.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “una de las relevancias que tiene este proyecto es poner en valor el patrimonio arquitectónico de Valparaíso, la construcción y todos estos oficios que han sido pioneros en nuestra comuna y que se siguen manteniendo de manera tradicional”. Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catalina Dib, señaló que “tenemos que conectar esa prosperidad de la ciudad del 1900 con la prosperidad del 2026, del 2030 y del 2050. Este encuentro potencia esos oficios tradicionales, los proyecta hacia el futuro y genera estas redes importantes”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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