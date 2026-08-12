Valparaíso lanza “Oficios en Obra” para poner en valor el patrimonio y proyectarlo al futuro

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La iniciativa busca fortalecer la transmisión de conocimientos y vincular los oficios tradicionales con la innovación tecnológica en la ciudad puerto.

En el Centex se realizó el lanzamiento de “Oficios en Obra: Encuentro de Innovación y Salvaguarda para el Patrimonio de Valparaíso”, instancia que presentó la programación del evento que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. La jornada inaugural contó con una experiencia inmersiva de Futurista 3D, que demostró cómo la tecnología puede contribuir a la educación y difusión patrimonial.

El encuentro, impulsado por el Departamento de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, busca poner en valor los oficios vinculados a la construcción y generar espacios de colaboración entre cultores, instituciones y la academia. La programación incluirá mesas de diálogo, talleres prácticos y demostraciones en vivo, organizados en torno a ejes como tradición, sostenibilidad y enfoque de género.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “una de las relevancias que tiene este proyecto es poner en valor el patrimonio arquitectónico de Valparaíso, la construcción y todos estos oficios que han sido pioneros en nuestra comuna y que se siguen manteniendo de manera tradicional”. Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catalina Dib, señaló que “tenemos que conectar esa prosperidad de la ciudad del 1900 con la prosperidad del 2026, del 2030 y del 2050. Este encuentro potencia esos oficios tradicionales, los proyecta hacia el futuro y genera estas redes importantes”.

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