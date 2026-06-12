Valparaíso potencia la salud municipal con nuevas ambulancias y motos de emergencia

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La Municipalidad de Valparaíso suma tres motos equipadas y dos ambulancias para dar respuesta rápida a emergencias, mejorando la atención en Playa Ancha, Laguna Verde y cerros de la comuna.

Un total de cinco nuevos dispositivos móviles fortalecerán la capacidad de respuesta ante emergencias de salud en la comuna de Valparaíso. La flota se compone de tres motos completamente equipadas y dos ambulancias, las cuales estarán destinadas principalmente a las zonas de Playa Ancha y Laguna Verde.

La presentación de estos vehículos se realizó en la Plaza Victoria, con la presencia de la alcaldesa Camila Nieto, concejales y vecinos de la comuna. La jefa comunal destacó la importancia de la adquisición, señalando que las ambulancias, “full equipadas, nos permiten reaccionar y también ir a las propias casas de nuestros vecinos y vecinas a poder atenderlos”.

Las motos, por su parte, facilitarán el acceso a sectores de difícil llegada en la geografía particular de Valparaíso. “Son la forma muchas veces que tenemos más fácil de llegar a ciertos lugares de la ciudad de Valparaíso y que alberga y llena nuestros agentes comunitarios de salud, estamos hablando de paramédicos que están en motos y que están completamente equipados para cuando una persona hace paro, cuando hay algún accidente”, explicó la alcaldesa Nieto.

Además, la alcaldesa anunció que en el próximo semestre se podrán realizar toma de exámenes a personas postradas, ampliando la cobertura de salud digna en la ciudad, especialmente para los habitantes de los cerros.

Pamela Fernández, conductora de una de las motos, detalló que el servicio de moto rescate está enfocado en la atención comunitaria, especialmente a adultos mayores, pero con la versatilidad de actuar en cualquier punto de la comuna. “Un dispositivo versátil que tiene rapidez, eficacia y que cuenta con la misma implementación con la que cuenta una ambulancia básica para hacer un soporte vital”, afirmó.

Fernández enfatizó la importancia de estos dispositivos para reducir el tiempo de respuesta y gestionar de manera más eficiente el servicio público y las ambulancias, aumentando así la capacidad de rescate y atención a las necesidades de la ciudadanía.

La inversión para la adquisición de estos nuevos dispositivos fue financiada con recursos propios de la Municipalidad y la Corporación Municipal de Valparaíso, además de fondos provenientes del Gobierno Regional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.