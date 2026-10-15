Valparaíso proyecta una baja de 8,5% en las cuentas de luz a partir de enero de 2027

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La Región de Valparaíso se posiciona como una de las zonas más beneficiadas del país tras el informe de la Comisión Nacional de Energía, que proyecta un alivio significativo para los hogares y pymes.

La noticia fue confirmada tras la publicación del Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio (ITP del PNP) elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). El documento proyecta una baja promedio nacional de 4,3%, siendo Valparaíso una de las regiones más beneficiadas con un 8,5% promedio de disminución.

Frente a este anuncio, el Seremi de Energía de la Región, Celso Quezada Rioseco, señaló: “Estamos frente a una muy buena noticia para el bolsillo de las familias de la Región de Valparaíso. Una baja promedio de 8,5% es un alivio concreto y significativo, especialmente para nuestros hogares, para las pymes y los emprendedores que día a día enfrentan el costo de la energía para producir y prestar servicios.”

La autoridad regional añadió: “Si bien este es un informe preliminar y debemos esperar el informe definitivo que se publicará en noviembre, las proyecciones son muy positivas y mantienen una clara tendencia a la baja, lo que demuestra que vamos por el camino correcto para ordenar las cuentas y avanzar hacia tarifas más justas. Como Seremi seguiremos trabajando para que este beneficio llegue de forma concreta a cada comuna de nuestra región.”

Esta disminución se explica por dos factores clave: el tipo de cambio, que generó un saldo a favor, y el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, que tenían un valor cercano a los 100 dólares por MWh y que serán reemplazados por licitaciones más económicas de los años 2022, 2023 y 2025, habilitadas por la Ley Ordenemos la Cuenta.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó el impacto de la medida: “Esta es una buena noticia para las familias de la Región de Valparaíso. A partir de enero de 2027, las cuentas de la luz podrían registrar una rebaja promedio de un 8,5% en nuestra región, por sobre el promedio nacional proyectado de 4,3%. Sabemos que el costo de los servicios básicos representa una preocupación permanente para los hogares y, por eso, este anuncio entrega una señal de alivio para el presupuesto familiar. Como Gobierno, nuestro compromiso es avanzar hacia tarifas más justas, entregar mayor certeza a las personas y trabajar para que el costo de la energía no siga siendo una carga tan pesada para las familias chilenas.”

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