Valparaíso refuerza despliegue en terreno para agilizar aplicación de fichas de emergencia tras sistema frontal
Más de cien funcionarios fueron capacitados para reforzar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en terreno y agilizar la entrega de ayudas estatales.
Con el objetivo de fortalecer la respuesta municipal frente al sistema frontal que afecta a la comuna, la Municipalidad de Valparaíso amplió sus equipos de despliegue en terreno mediante la conformación de nuevas duplas técnico-sociales. Esta medida permitirá aumentar la cobertura y agilizar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento clave para acceder a los apoyos estatales destinados a las familias afectadas.
Para ello, más de un centenar de funcionarios y funcionarias, vinculados a las áreas de la construcción y el trabajo social, participaron en una capacitación impartida por el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias Sociales. La instancia les permitirá integrarse a las labores de catastro de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias y el viento registrados en los últimos días.
Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que “nos mantenemos aplicando las fichas de emergencia, que son la llave que permitirá, tanto al municipio como al Gobierno, poder hacer entrega de los recursos correspondientes”.
Asimismo, la jefa comunal hizo un llamado a la comunidad a informar las afectaciones sufridas para facilitar el proceso de ayuda. “Le pedimos a los vecinos que nos ayuden reportando lo necesario para que, de esa manera, puedan tener acceso a los bonos que durante el día de ayer estuvimos insistiendo al Gobierno que se pudieran extender a nuestra comuna y región de Valparaíso, y que hoy valoramos mucho que pueda ser así”, señaló.
A la fecha, el municipio ya ha aplicado más de un centenar de Fichas Básicas de Emergencia en distintos sectores de la comuna. Con la incorporación de estas nuevas duplas técnico-sociales, la administración comunal busca reforzar y acelerar el levantamiento de información, asegurando una respuesta más oportuna para las familias afectadas por la emergencia.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.