Valparaíso se prepara para celebrar la tradicional fiesta religiosa de San Pedro

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Procesiones por tierra y mar, bailes chinos y gastronomía típica marcarán las actividades en las caletas Portales y El Membrillo durante este fin de semana largo.

Procesiones por tierra y mar, bailes chinos, juegos chilenos y venta de merluzas marcarán la celebración de la fiesta religiosa de San Pedro, que se desarrollará en las caletas Portales y El Membrillo este lunes 29 de junio. Se espera que miles de visitantes lleguen a la zona durante este fin de semana largo, coincidiendo con el periodo de vacaciones de invierno.

Al respecto, el presidente del Sindicato de Pescadores Caleta Portales, Mario Togno, expresó que “tenemos programado dejar el domingo al Santo en el cerro Placeres, salir el lunes a una misa a las 09:00 de la mañana y venirnos con la peregrinación con los niños, bailes chinos y una serie de juegos chilenos para disfrutar en familia. Asimismo, solicitamos a todos los parlamentarios, diputados, senadores y autoridades que San Pedro sea declarado Patrimonio Cultural, porque somos caletas hermanas y ésta es una tarea para todas las autoridades”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta El Membrillo, Luis Marsh, indicó que “tendremos la celebración de San Pedro, nuestro patrono, con bailes religiosos que vienen de distintas localidades de la Quinta Región. Además, tendremos la venta de merluza, una procesión que se hará a contar de las 13:30 horas por tierra, que partirá en la Caleta El Membrillo hasta el Muelle Prat. Posteriormente, se hará la procesión por mar”. En ese sentido, comentó que una de las novedades de este año es que se hará la despedida de la antigua figura de San Pedro, dando paso a la llegada de una nueva imagen del santo.

Destacando la importancia de esta festividad, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, enfatizó que “estamos muy contentas de decirles a los porteños y porteñas que, como todos los años, ambas caletas se reúnen para celebrar al santo patrono de San Pedro. Además, invitamos a todas las personas que piensan venir a Valparaíso este fin de semana, a que disfruten de estas actividades que dan cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad y que albergan nuestras caletas”.

Como parte de las labores de preparación para esta festividad, la Municipalidad de Valparaíso desarrollará operativos de refuerzo en limpieza, desmalezado, barrido, hidrolavado y retiro de residuos en los sectores que forman parte de los recorridos. Posteriormente a la actividad, se continuará con el reforzamiento de labores de limpieza y mantención en ambas caletas, incluyendo un nuevo operativo de hidrolavado y recuperación de espacios. Cabe destacar que el día 18 de julio se desarrollará la misma celebración en la Caleta de Pescadores y Buzos de Laguna Verde.

En materia de seguridad, el teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso, indicó que “además de ser un fin de semana largo, para nosotros como Carabineros es súper importante la seguridad desde el trayecto que se genera hacia nuestra región y por la gran aglomeración de vehículos y de gente que van a existir en los lugares más turísticos. Por ende, tenemos distribuidos personal en estos sectores, donde realizaremos una focalización de los servicios para entregar más presencia policial y una sensación de seguridad”.

Por su parte, el comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso, detalló el resguardo marítimo: “Estaremos desplegados tanto por mar como por tierra de manera de brindar la seguridad necesaria para este tipo de eventos. Recordemos que se espera una gran cantidad de público para acompañar a los pescadores en esta celebración tan importante. Por ello, nosotros hemos dispuesto un dispositivo de seguridad por todo el borde costero, enfocado, principalmente en caleta Portales y caleta El Membrillo”.

Finalmente, la directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Carolina Carrasco, señaló que “es una actividad que es patrimonial, que está en el adn de toda la familia que representa y trabaja en esta caleta. Se transforma, además, en un atractivo turístico, porque tenemos la suerte y la coincidencia de que esté dentro de las vacaciones de invierno. Para este año, esperamos para la Región de Valparaíso entre 612.000 y 720.000 viajes con pernoctación”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.