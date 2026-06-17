Valparaíso y PNUD firman acuerdo para potenciar el desarrollo sostenible comunal

Cargando... Cargando...

Ilustre Municipalidad de Valparaíso y PNUD suscriben Memorando de Entendimiento para fortalecer la planificación estratégica y la gobernanza efectiva con enfoque en desarrollo integral.

En la sede del organismo internacional en Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) orientado a fortalecer el trabajo a nivel comunal, reforzar la planificación estratégica y la gobernanza efectiva con una perspectiva de desarrollo integral.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas instituciones, con especial énfasis en la erradicación de la pobreza, la resiliencia, la equidad de género, la probidad, la transparencia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, para avanzar hacia un desarrollo humano sostenible e inclusivo.

El documento, firmado por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto Hernández, y por Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente de PNUD Chile, fue destacado por las representaciones de ambas partes como un hito en materia de fortalecimiento del desarrollo comunal en el país, con el propósito de consolidar una visión de desarrollo integral basada en las prioridades definidas por sus autoridades y la ciudadanía.

En el encuentro, la Representante Residente de PNUD Chile, Georgiana Braga-Orillard, destacó el trabajo entre ambas instituciones en el desarrollo del diagnóstico conducente a la elaboración del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático durante 2026, y el acuerdo de trabajo con la Corporación Municipal de Valparaíso para la implementación del Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas. Además, enfatizó en que “el paso que damos hoy con la comuna de Valparaíso representa la consolidación y proyección de esta relación de trabajo hacia una colaboración más integral, estructurada e institucional, siempre alineados con las prioridades que el municipio y la ciudadanía han definido; así como también apoyarlos en su posicionamiento internacional como ciudad líder en materias integrales del desarrollo local”.

En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló: “Para Valparaíso este acuerdo es una señal muy importante, porque reafirma que los grandes desafíos de nuestras ciudades se enfrentan con colaboración, planificación y poniendo siempre a las personas en el centro. Queremos construir un Valparaíso más justo, resiliente y sostenible, y para eso necesitamos fortalecer nuestras capacidades institucionales, incorporar buenas prácticas internacionales y avanzar con transparencia, equidad y participación. Que el PNUD vea en nuestra ciudad un socio estratégico nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir trabajando con profesionalismo y responsabilidad para responder a las prioridades que la propia comunidad nos ha planteado y proyectar a Valparaíso como una ciudad que lidera procesos de transformación desde lo local hacia el mundo”.

La instancia también contó con la participación de Francisca Perales, Directora del Centro de Gobierno de la Municipalidad de Valparaíso; Valentina Salas, Jefa de Gobernanza y Territorio de PNUD Chile; Paloma Toranzos, Jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD Chile, e integrantes de los equipos de ambas instituciones.

Se espera que esta alianza se posicione como un hito a nivel nacional, teniendo en cuenta la relevancia de la comuna puerto y la experiencia internacional de PNUD en más de 170 países y territorios. El organismo, como la principal agencia de desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas, aportará además la perspectiva de trabajo subnacional adquirida mediante la implementación de una diversa cartera de proyectos comunales y regionales en el país.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.