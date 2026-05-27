Vecinos de Valparaíso reimpulsan huerta comunitaria con apoyo de Esval

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La iniciativa permitirá mejorar el uso eficiente del agua, fortalecer la educación ambiental y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

Con el objetivo de recuperar y fortalecer un espacio clave para la educación y el cuidado del entorno, la Junta de Vecinos N°20 Monjas, de Valparaíso, a través del Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” de Esval, materializó el proyecto “Reimpulsando la Huerta Comunitaria Marimonjas: Espacio Educativo y Ecológico para el Cuidado del Agua y la Vida”.

La iniciativa contempló la instalación de un sistema de riego por goteo, la ampliación de los bancales y la incorporación de herramientas que permitirán sostener la producción y el desarrollo de talleres. De esta forma, se busca optimizar el uso del recurso hídrico y potenciar el valor educativo, ambiental y comunitario del espacio.

El proyecto impactará directamente a vecinos del sector, además de generar alianzas con el grupo scout Huelquén —que reúne a cerca de 100 niños y jóvenes— y la Escuela España, promoviendo la participación intergeneracional y la formación sobre el cuidado del entorno.

El subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, destacó que “este proyecto refleja cómo, a través del trabajo colaborativo, es posible impulsar espacios que promuevan el uso eficiente del agua y la educación ambiental. Como Esval, nos enorgullece apoyar iniciativas que fortalecen el vínculo con las comunidades y aportan al desarrollo sostenible de la región”.

Por su parte, Gayle Maxwell, encargada de la huerta comunitaria y socia de la junta de vecinos, señaló que “este proyecto nace de la necesidad de reponer el sistema de riego que fue sustraído. Queremos que la huerta vuelva a tomar vida, fortalecerse como un espacio ecológico y transformarse en un punto de conexión con la comunidad, tanto en procesos educativos con niños como en el trabajo con la naturaleza y la alimentación en comunidad”.

A través del Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”, Esval continúa apoyando iniciativas comunitarias que promueven el uso responsable del agua, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las comunidades de la región.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.