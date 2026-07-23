Villa Alemana aplicará test de drogas a autoridades municipales este 31 de julio

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El alcalde Nelson Estay y el Concejo Municipal confirmaron la realización de exámenes de orina para garantizar la idoneidad y transparencia en la gestión pública.

La Municipalidad de Villa Alemana anunció que el próximo viernes 31 de julio se llevará a cabo la aplicación de un test de drogas a las autoridades comunales. La medida, que contempla un examen de orina capaz de detectar ocho tipos de sustancias, incluyendo cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos, benzodiazepinas y barbitúricos, se realizará en un laboratorio acreditado de Viña del Mar.

Si bien la Contraloría establece que este tipo de pruebas son exigibles solo a directores municipales y cargos equiparables, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime el pasado 19 de enero extender esta política a las autoridades electas. El alcalde Nelson Estay enfatizó la relevancia de esta acción para la transparencia institucional: “Ustedes saben que yo creo que la ciudadanía debe saber que todos los funcionarios que estamos dirigiendo una ciudad estamos con todos nuestros sentidos al 100%. Por lo tanto, esto es una prueba de blancura para las autoridades y también para los directores municipales”.

El jefe comunal subrayó la importancia de que el cuerpo de concejales cumpla con este compromiso: “Hay un acuerdo de Concejo, por lo tanto, yo espero que todos los concejales se hagan el examen. El que no lo hace, algo oculta, y eso también la ciudadanía tiene que saberlo. Yo no puedo trabajar con gente que no se hace los test de drogas porque creo que no están en condiciones para tomar las mejores decisiones”.

Por su parte, el concejal Roberto Morgado, impulsor de la iniciativa, destacó que la medida busca fortalecer la confianza pública, señalando que “la transparencia y la idoneidad para ejercer un cargo público son muy importantes y eso va de la mano de no tener ninguna dependencia con algún estupefaciente”. En la misma línea, la edil Jeannette Lizana sostuvo que “nosotros como concejales debemos dar el ejemplo a la comunidad para después poder exigir las cosas que están sucediendo en la sociedad”.

Finalmente, el concejal Alejandro Gazmuri valoró el carácter voluntario del acuerdo y extendió una invitación a nivel nacional: “Estamos muy contentos porque tenemos que liderar en la región este tipo de temas e invito a los demás concejales de la región y de Chile a que hagan este trabajo que yo estoy seguro que más adelante va a ser obligatorio”.

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