Villa Alemana aprueba Plan de Acción Comunal de Cambio Climático para avanzar hacia la carbono neutralidad

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El Concejo Municipal de Villa Alemana ha dado luz verde al Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), una herramienta clave para mitigar y adaptar la comuna a los efectos del cambio climático, en línea con la Ley 21.455.

Villa Alemana ha aprobado su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), un paso fundamental para que la comuna cumpla con la Ley N° 21.455, conocida como Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). Esta ley establece el compromiso de Chile de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050.

El PACCC es una herramienta estratégica de planificación territorial diseñada para orientar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel comunal. Su formulación considera las particularidades sociales, ambientales y geográficas del territorio, e incluye procesos participativos para identificar amenazas climáticas, niveles de exposición y vulnerabilidad local, así como para definir medidas prioritarias de respuesta.

El alcalde Nelson Estay destacó el profesionalismo del trabajo realizado, superando retrasos e inconvenientes previos. “Era un plan que efectivamente todas las ciudades de Chile teníamos como tarea y compromiso. Hay que hacer mención de que afortunadamente dieron un año de plazo porque a mi llegada no había acta de avance, entrega, ni se había hecho nada siendo que era del año 2022, así que lo hicimos lo sacamos en tiempo récord, un trabajo sumamente profesional y hoy día verdad lo aprobamos para poder enfrentar este cambio climático con el cuidado del medio ambiente”, señaló Estay.

El PACCC aprobado complementa otras iniciativas de la administración del alcalde Estay en materia ambiental. “Tenemos la educación ambiental y también un municipio en el que estamos bajando los niveles de huella de carbono a través de la planta de compostaje y también una futura planta fotovoltaica, así que muy comprometidos”, agregó el edil.

La comuna de Villa Alemana, conocida como la “Ciudad de la Eterna Juventud”, se caracteriza por su compromiso con la calidad de vida de sus habitantes y la conservación del medio ambiente. Ha promovido activamente iniciativas para mantener espacios limpios, fomentar la conciencia ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de su entorno, reflejando su interés en un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

Alejandro Vives, director de Medio Ambiente, valoró la aprobación del plan, enfatizando la claridad de los lineamientos. “Es súper importante para el municipio de Villa Alemana poder contar con este instrumento de planificación, ya que nos da los lineamientos desde la comunidad donde a través de un diagnóstico pudimos identificar cuáles eran las falencias, dónde están los focos de la comunidad y dónde están los recursos municipales que podemos invertir para mitigar el cambio climático de manera local, por lo tanto, con su aprobación nos dan los lineamientos para que estos eventos o acciones de mitigación y adaptación se lleven a cabo”, expresó Vives.

La Política Ambiental de Villa Alemana busca establecer acciones y líneas de trabajo para proteger el medio ambiente, basándose en la interacción de intereses sociales y económicos para lograr un desarrollo sostenible. Las estrategias definidas se centran en fortalecer la protección del patrimonio natural, promover la educación ambiental, establecer normas de comportamiento responsable con el entorno, mejorar la gestión de residuos sólidos domiciliarios e incentivar la participación ciudadana en la gestión ambiental local.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.