Villa Alemana Básquet busca la clasificación a semifinales de conferencia en duelo decisivo ante Omega

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El conjunto de Marga Marga se jugará el todo por el todo este domingo en el Fortín Prat de Valparaíso para sellar su paso a la siguiente ronda de la Segunda División Profesional.

Todo se definirá este domingo 21 a las 19:00 horas, cuando Villa Alemana Básquet (VAB) reciba a Omega de Concepción en el tercer y último partido de la serie de cuartos de final de la Zona Sur de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.

El encuentro, que se disputará en el Fortín Prat de Valparaíso, definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Segunda División Profesional, instancia donde ya espera Unión Española de Temuco.

La llave llega completamente abierta tras los dos primeros enfrentamientos. En el partido inicial, jugado en Valparaíso, el conjunto de Marga Marga mostró un sólido desempeño para imponerse por 70 a 53, tomando ventaja en la serie. Sin embargo, Omega reaccionó el fin de semana pasado e igualó la llave tras vencer por 81 a 73, forzando así el duelo definitivo.

De esta manera, ambos equipos llegan con altas expectativas a un choque que promete intensidad y alto nivel competitivo, con la clasificación en juego y el incentivo adicional de acercarse al objetivo del ascenso.

Villa Alemana Básquet buscará hacerse fuerte en casa y con el apoyo de su hinchada para sellar su paso a semifinales. Benjamin Ramirez, DT de Villa Alemana Básquet comentó que será vital el aliento y apoyo desde las galerías en esta verdadera final: “Queremos mantenernos y seguir participando en la Liga Dos, por ende, el domingo es una final para nosotros. Lo tomamos de esa forma, queremos ser un equipo con mucha más actitud, con mucho más carácter, con mucha más agresividad defensiva. Queremos hacer un llamado a la gente, a los hinchas del club, a los apoderados, a los niños que vayan a apoyarnos, esto es una final. Necesitamos que se haga sentir ese sexto jugador que son ustedes en Fortín y poder mantener esa ventaja de localía”.

El decisivo encuentro se jugará este domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el Fortín Prat de Valparaíso, en lo que se anticipa como uno de los partidos más atractivos de la fase.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.