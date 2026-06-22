Villa Alemana Básquet cae ante Omega y se despide de la LNB2 tras intensa serie

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El conjunto de la Región de Valparaíso luchó hasta el final en el Fortín Prat, pero la lesión de su refuerzo extranjero y la experiencia de los penquistas sellaron su eliminación en cuartos de final.

En un partido cargado de intensidad y emociones, Villa Alemana Básquet (VAB) cayó por 78 a 91 frente a Omega de Concepción, resultado que marcó su eliminación en los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, Segunda División (LNB2).

El encuentro, disputado en el Fortín Prat de Valparaíso, tuvo un arranque propio de una final. Durante el primer cuarto, ambos equipos exhibieron un juego equilibrado y de alta intensidad, reflejado en el marcador de 17-20, que dejaba en evidencia lo disputado del compromiso.

En el segundo parcial, Omega logró inclinar la balanza a su favor. La lesión del refuerzo estadounidense de Villa Alemana, Kaleb Vaughn, fue un factor determinante, ya que el conjunto visitante aprovechó la situación para dominar el juego bajo los tableros. Gracias a su superioridad en los rebotes, los penquistas lograron establecer una importante ventaja, cerrando la primera mitad con un marcador de 33-47.

Lejos de rendirse, Villa Alemana salió con una actitud renovada en el tercer cuarto, mostrando su mejor versión colectiva. Con destacadas actuaciones de Amar, Yáñez, Ayala y Andrade, el equipo local logró recortar la diferencia y volver a meterse en el partido, dejando el marcador en un estrecho 56-59 y encendiendo la ilusión de la remontada.

Sin embargo, en el último cuarto, la experiencia de Omega de Concepción terminó marcando la diferencia. El conjunto visitante volvió a imponerse en la lucha por los rebotes y gestionó de manera efectiva los momentos clave del partido, ampliando nuevamente la ventaja. A pesar del esfuerzo y la entrega de VAB, que luchó hasta el final, el encuentro concluyó con un marcador de 78-91 a favor de Omega.

Benjamin Ramirez, Dt de VAB entregó sus sensaciones después de la dura derrota: “No terminó como queríamos, pero lo dimos todo, eso me tiene contento, el equipo lo entregó todo. Es difícil jugar cuando creemos que tuvieron muchas más oportunidades, ellos lanzaron 46 tiros libres, nosotros 20. Esperamos participar la próxima temporada y hacerlo mejor que la primera, la que creo que fue muy positiva”.

Marcio Corvalán, capitán del equipo villalemanino explicó que: “los objetivos fueron cambiando a medida que avanzó la liga, comenzamos con el objetivo de mantener la categoría, el cual cumplimos y obviamente con los resultados y con el equipo que formamos las ambiciones subieron, queríamos campeonar y subir a liga 1 pero no se pudo. Felicitaciones a Omega por el triunfo. Creo que lo perdimos nosotros, son nuestros primeros playoffs, nuestro primer cierre de serie, pero nos tocó perder hoy, aunque creo que para ser nuestro primer año dejamos una muy buena impresión”.

Con este resultado, Villa Alemana Básquet se despide de la LNB2, cerrando su participación con buenas sensaciones. El equipo demostró ser competitivo a lo largo del torneo y evidenció un importante crecimiento tanto en lo deportivo como en lo institucional, sentando bases sólidas para futuras temporadas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.